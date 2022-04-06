Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman? İşte tarih bilgisi

#Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi#Süper Lig
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman İşte tarih bilgisi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçının biletleri, bugün satışa çıkarılacak. Bugün saat 13.00'ten itibaren yüksek divan kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyeleri için satışa çıkarılacak biletleri; 7 Perşembe günü ise Taraftar Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri temin edebilecek. Genel satışa ise 8 Nisan Cuma günü sunulacak. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman?

Haberin Devamı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde küçük sahada ısınma hareketleri ile başlayan antrenman tek pas ve atak sonlandırma istasyonlarıyla devam etti. Daha sonra büyük sahaya geçen sarı-kırmızılı futbolcular, burada taktik çalışmalar gerçekleştirdi. İşte, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi tarihi...

Ligin 32. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 10 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak.

BİLET FİYATLARI

- KUZEY TRİBÜNÜ: 120,00 TL

-FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK: 165,00 TL

- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK: 190,00 TL

- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 210,00 TL

- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 230,00 TL

Haberin Devamı

- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 255,00 TL

- FENERIUM ALT-MARATON ALT A-I BLOK: 295,00 TL

- FENERIUM ALT-MARATON ALT B-H BLOK: 355,00 TL

- FENERIUM ALT-MARATON ALT C-G BLOK: 410,00 TL

- FENERIUM ALT-MARATON ALT D-F BLOK: 495,00 TL

- MARATON ALT E BLOK: 600,00 TL

- FENERIUM ALT E BLOK: 660,00 TL

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Rusya savaş suçu işliyor mu Savaş suçu tanımına neler giriyor | 9 SORU 9 YANIT

Rusya 'savaş suçu' işliyor mu? Savaş suçu tanımına neler giriyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça

BAKMADAN GEÇME!

Rusya savaş suçu işliyor mu Savaş suçu tanımına neler giriyor | 9 SORU 9 YANIT

Rusya 'savaş suçu' işliyor mu? Savaş suçu tanımına neler giriyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça