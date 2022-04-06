Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman? İşte tarih bilgisi

Haberin Devamı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde küçük sahada ısınma hareketleri ile başlayan antrenman tek pas ve atak sonlandırma istasyonlarıyla devam etti. Daha sonra büyük sahaya geçen sarı-kırmızılı futbolcular, burada taktik çalışmalar gerçekleştirdi. İşte, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi tarihi...

Ligin 32. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 10 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak.

BİLET FİYATLARI

- KUZEY TRİBÜNÜ: 120,00 TL

-FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK: 165,00 TL

- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK: 190,00 TL

- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 210,00 TL

- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 230,00 TL

Haberin Devamı

- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 255,00 TL

- FENERIUM ALT-MARATON ALT A-I BLOK: 295,00 TL

- FENERIUM ALT-MARATON ALT B-H BLOK: 355,00 TL

- FENERIUM ALT-MARATON ALT C-G BLOK: 410,00 TL

- FENERIUM ALT-MARATON ALT D-F BLOK: 495,00 TL

- MARATON ALT E BLOK: 600,00 TL

- FENERIUM ALT E BLOK: 660,00 TL