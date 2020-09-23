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GeriFutbol Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için hazırlıklarını sürdürdü
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AA Spor
Haber Giriş: 23.09.2020 - 14:58 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile 27 Eylül Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yapan oyuncular, daha sonra pas çalışması yaptı.

İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için hazırlıklarını sürdürdü

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