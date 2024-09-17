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Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Galatasaray
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 13:44

Fenerbahçe, 21 Eylül Cumartesi günü Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

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Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 6. hafta maçının hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü. Günün tek antrenmanı, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

Kasımpaşa maçına ilk 11’de başlayan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Galatasaray

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