FenerbahÃ§e-Galatasaray derbisi dÃ¼nya basÄ±nÄ±nda manÅŸetlerde Jhon Duran sonsuza dek hatÄ±rlanacak

SÃ¼per Lig'in 14. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e ile Galatasaray dev derbide karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Chobani Stadyumu'ndaki mÃ¼cadele 1-1 sona erdi.
Derbini ilk golÃ¼ GalatasaraylÄ± Leroy Sane'den geldi. Alman futbolcu, 27. dakikada takÄ±mÄ±nÄ± 1-0 Ã¶ne geÃ§irdi. FenerbahÃ§e'nin eÅŸitlik golÃ¼ 90+5. dakikada Jhon Duran'dan geldi.
Bu sonucun ardÄ±ndan Galatasaray 33, FenerbahÃ§e 32 puana yÃ¼kseldi.
DEV DERBÄ° DÃœNYA BASININDA
MaÃ§ sonrasÄ± FenerbahÃ§e-Galatasaray derbisi, tÃ¼m dÃ¼nyada manÅŸetlerde yer aldÄ±. GÃ¼ney Amerika basÄ±nÄ±nda Duran'Ä±n golÃ¼ne yoÄŸun ilgi vardÄ±. Ä°ÅŸte derbinin dÃ¼nya basÄ±nÄ±na yansÄ±malarÄ±...
Infobae: Jhon Duran, TÃ¼rkiye'de manÅŸetlerde: FenerbahÃ§e'nin Galatasaray'a karÅŸÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± derbide dramatik bir gol attÄ±
TÃ¼rk futbolunun en Ã¶nemli maÃ§Ä±nda alÄ±nan beraberlik, zirve mÃ¼cadelesini yeniden alevlendirirken, KolombiyalÄ± genÃ§ golcÃ¼yÃ¼ de gÃ¼ndeme taÅŸÄ±dÄ±.
Mundo Deportivo: 1-1: Jhon Duran, TÃ¼rk futbol klasiÄŸinde FenerbahÃ§e'yi kurtardÄ±
Koha: FenerbahÃ§e, TÃ¼rk derbisinde yenilgiden kurtuldu
Colombia As: Jhon Duran, Galatasaray derbisinde FenerbahÃ§e'nin kahramanÄ± oldu
KolombiyalÄ± forvet, maÃ§Ä±n son dakikalarÄ±nda attÄ±ÄŸÄ± golle 1-1'lik beraberliÄŸi kurtardÄ±. Bu sezon dÃ¶rt golÃ¼ bulunuyor.
Vanguardia: Duran, kaybetmeye yakÄ±n derbiden FenerbahÃ§e'nin ateÅŸini sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼
ESPN: Jhon Duran, FenerbahÃ§e - Galatasaray maÃ§Ä±nda son dakikalarda dramatik bir gol attÄ±
Noticiascaracol: Jhon Duran, FenerbahÃ§e formasÄ±yla gol atÄ±yor ve tarih yazÄ±yor; bu istatistikle sonsuza dek hatÄ±rlanacak
Semana: Jhon Duran'Ä±n golÃ¼ tribÃ¼nleri ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§evirdi: Galatasaray karÅŸÄ± derbide, 90+5'te attÄ±