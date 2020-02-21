Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 17 yıl sonra Volkan Demirel'siz!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Süper Lig’de gözler Fenerbahçe ile Galatasaray arasında pazar günü oynanacak derbiye çevrilirken Kadıköy’de uzun yıllar sonra bir ilk yaşanacak.

Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdıran, 2003 yılında geldiği sarı lacivertli camiada formayı tam 525 kez giyerek kaptanlığa kadar yükselen, 197 maçı hiç gol yemeden tamamlayan Volkan Demirel pazar günü ilk kez bir Galatasaray derbisinde sahada ve kulübede olmayacak. Bu sezon faal futbolculuk hayatını noktaladığını ve teknik adamlığa yöneldiğini açıklayarak Ersun Yanal’ın yardımcılığına gelirilen Volkan Demirel, TFF’nin düzenlediği UEFA B Antrenör Kursu’na katılmıştı.

20 yıllık yenilmezliğin 16'sında var

G.Saray derbisinde ilk kez 29 Şubat 2004 yılında forma giyen ve Kadıköy’de oynanan 19 maçın 16’sında sahaya ilk 11’de çıkan, 3 maçta da yedek olarak kulübede oturan Volkan Demirel, pazar günü 17 yıl sonra ilk kez sahada değil tribünden izleyecek. Kartalspor’dan 2002 yılında Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra ilk kez 26 Nisan 2003 Fenerbahçe Samsun maçında forma giyen Volkan Demirel o maçta yediği golle yedeğe çekilmiş daha sonra 2003-04 sezonunda 7 Aralık tarihinrde Ankaragücü deplasmanında Recep Biler’den kaleyi devralmış bir daha da 1 numaralı formayı kolay kolay sırtından çıkartmamıştı. 37 yaşındaki Volkan Demirel Hollanda, İngiltere ve Almanya’da katılacağı kursları tamamladıktan sonra önümüzdeki yıldan itibaren kulübede oturmaya başlayacak.





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