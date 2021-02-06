Fenerbahçe-Galatasaray cephesinden Cüneyt Çakır'a tepki! Caner Erkin'in sözleri ekrandan duyuldu

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 24. hafta maçında hakem Cüneyt Çakır'a gösterilen tepkiler dikkat çekti.

Mücadelenin ilk yarısında kullanılan köşe vuruşunda Ryan Donk, Serdar Aziz ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı.

Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır devam kararı verirken VAR hakemi Ali Palabıyık, pozisyon için inceleme talebinde bulunmadı.

Sarı-kırmızılı oyuncular uzun süre hakeme itirazda bulunurken sosyal medyada da pozisyonla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.

Galatasaraylı taraftarlar, Donk'a yapılan hareketi, geçen hafta Başakşehir'in kazandığı ve Muslera'nın kalesinde geçit vermediği penaltı pozisyonuyla karşılaştırarak Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.







CANER ERKİN'İN TEPKİSİ DUYULDU

Derbide faul düdüğü sebebiyle sık sık oyun dururken Caner Erkin, hakem Cüneyt Çakır'a bir pozisyon sonrasında tepkide bulundu.

Caner Erkin'in "Toklayıp duruyorlar, faul verimiyor ya!" şeklinde serzenişi ekranlardan duyuldu.

Milli oyuncu, ikinci yarıda ise Cüneyt Çakır'a "Vallahi billahi bunları bir tek Türkiye'de yapıyorsun" şeklinde tepki gösterdi.

FAUL REKORU KIRILDI

Fenerbahçe - Galatasaray maçı, bu sezon ilk yarısında en fazla faul(25) yapılan Süper Lig karşılaşması oldu.

SOSA 12 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin sezon başında Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Jose Sosa, ligde 12 maç sonra 11'de şans buldu.

Sezon başından beri hastalık ve sakatlıklarla mücadele eden Sosa, geçen hafta Atakaş Hatayspor ile oynanan mücadelede kadroya alınmamıştı.

Söz konusu süreçte ligde 6 maçta sonradan forma giyen Sosa, ilk 11'de ise 12 maç sonra yer aldı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, derbiye 4 futbolcusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, derbide kadroya alınmadı.

YEDLIN YEDEK

Galatasaray'ın yeni transferlerinden DeAndre Yedlin ise maçta yedekler arasında yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımda Yedlin, Etebo ve Babel'in yanı sıra Okan Kocuk, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir ve Christian Luyindama yedek kulübesinde oturdu.

Galatasaray'da tedavisi süren Sofiane Feghouli, karantina süreci devam eden Gedson Fernandes ile Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı ve Valentine Ozornwafor da maçın kadrosunda bulunmadı.