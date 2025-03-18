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Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş ve Rangers Gaoussou Diarra’nin peşinde! Transfer iddiasını yazdılar

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#Gaoussou Diarra#Fenerbahçe#Galatasaray
Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş ve Rangers Gaoussou Diarra’nin peşinde Transfer iddiasını yazdılar
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 17:28

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbul’da forma giyen Gaoussou Diarra için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Buna göre Gaoussou Diarra’ya Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere ilgi gösterirken, Rangers’ın da peşine düştüğü ifade edildi. İşte haberin ayrıntıları…

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Bu sezon oynadığı futbolla TFF 1. Lig’de fırtına gibi esen, İstanbulspor formasıyla son olarak Gençlerbirliği’ne 3 gol atarak yıldızlaşan Gaoussou Diarra İstanbul devlerini ve İskoçya’nın köklü ekibi Glasgow Rangers’ı peşine taktı.

Footballinsider’da konuya ilişkin yer alan haber şöyle oldu;

“Rangers’ın şu anda başarılı olmaları durumunda büyük bir karla satabilecekleri gizli bir mücevheri ortaya çıkarmaya odaklandıkları ortaya çıktı.

Bunun nedeni, İskoç devinin şu anda uğraştığı mali sıkıntılar. Kulüp, kadroyu güçlendirecek büyük isimleri kadrosuna katmak için yeterli paraya sahip değil.

Gaoussou Diarra, kulübün bu yaz potansiyel transfer hedefi olarak belirlediği isimlerden biri. Diarra, düşük maliyeti nedeniyle Rangers'ın mevcut transfer stratejisine giren bir oyuncu.

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Şu anda TFF 1. Lig’de forma giyiyor ve henüz en üst seviyede olmadığı için gerçek seviyesinin ne olduğu konusunda soru işaretleri var.

Ancak Rangers'ın gözlemcileri, onun ileride üst düzey bir oyuncu olabileceğine inandıkları için potansiyeli olduğunu tespit ettiler.

Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş ve Rangers Gaoussou Diarra’nin peşinde Transfer iddiasını yazdılar


RANGERS, DIARRA’YI KADROSUNA KATMAK İÇİN REKABETE GİREBİLİR

Rangers'ın yaz transfer dönemi başladığında Diarra için resmi teklif yapıp yapmayacağı belli değil ancak oynadığı lig göz önüne alındığında, Diarra'nın kulüp için riskli bir transfer olduğu düşünülüyor.

Rangers, Türkiye'deki büyük kulüplerle rekabet edecek; GalatasarayFenerbahçe ve Beşiktaş'ın onu (Diarra'yı) takip ettiği söyleniyor.

Diarra kariyerinde bir üst seviyeye çıkmayı hedefliyor ve Rangers'a transfer olması, bu isteğini yerine getirecektir."

GAOUSSOU DIARRA KİMDİR?
21 Kasım 2002'de dünyaya gelen Mali'li oyuncu, 1.83 boyunda ve sol kanatta oynuyor. Diarra bu sezon toplamda 29 maça çıkarken 12 gol 2 asist üretti.

Diarra, İstanbul'a üniversite öğrencisi olarak gelmiş ve daha sonra deneme antrenmanlarında bulunmuş, ardından Tuzlaspor'a katılmıştı. Diarra Ağustos 2024'ten bu yana İstanbulspor'da forma giyiyor.

 

 

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#Gaoussou Diarra#Fenerbahçe#Galatasaray

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