Fenerbahçe Galatasaray basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Potada derbi!
Fenerbahçe Galatasaray basket maçı ile derbi havası potada devam edecek. İNG Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe, yakın takibinde olan Galatasaray'ı konuk edecek. Şu ana kadar 20 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki mücadelelerde Sarı Lacivertli takımın kendi evinde henüz bir yenilgisi bulunmuyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o mücadele öncesi bazı bilgiler
Derbi heyecanı bu kez Fenerbahçe Galatasaray maçı ile potada yaşanacak. Evinde 10 kez ağırladığı rakibine karşı henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe Beko, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılması halinde serisine devam edecek. Peki, Fenerbahçe Galatasaray basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
FENERBAHÇE GALATASARAY BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı konuk edecek. 26 Şubat Çarşamba günü saat 20.15'te oynanacak olan karşılaşma Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı izlenebilecek.
Ligde 15 galibiyet, 4 yenilgiyle 3. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, son iki lig maçını kazanarak derbiye çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde sahasında oynadığı 10 maçı da kazandı.
Galatasaray Doğa Sigorta ise Ataşehir'e 13 galibiyet, 6 yenilgiyle 5. sırada gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde dış sahada oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 6 yenilgi yaşadı.
Sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray Doğa Sigorta, 19 sayı farkla 83-64 kazanmıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle