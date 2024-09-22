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Fenerbahçe, Fred’le ilk mağlubiyetini yaşadı

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#Fenerbahçe#Fred#Galatasaray
Fenerbahçe, Fred’le ilk mağlubiyetini yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 07:00

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızla ilk kez bir lig maçı kaybetti.

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Fenerbahçe, Fred ile sahaya çıktığı bir lig maçında ilk kez yenildi. Geçen sezon başında Manchester United’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu ile Galatasaray derbisine kadar 28 lig maçına çıkan sarı lacivertli takım, bu karşılaşmalarda 25 galibiyet ve 3 beraberlik almıştı. Fred, Fenerbahçe formasıyla ilk lig mağlubiyetini Galatasaray’a karşı 3-1’lik skorla almış oldu. 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Süper Lig’de çıktığı 29 maçta 6 gol atıp 5 asist yaptı. Fred, sarı lacivertli formayı giydiği toplam 41 resmi karşılaşmada ise 6 gol kaydedip, 10 gol pası verdi.

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#Fenerbahçe#Fred#Galatasaray

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