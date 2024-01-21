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Fenerbahçe, Fransız kulüplerinin gözdesi İsmail Yüksek için 25 milyon Euro istiyor

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#Transfer#Fenerbahçe#İsmail Yüksek
Fenerbahçe, Fransız kulüplerinin gözdesi İsmail Yüksek için 25 milyon Euro istiyor
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2024 07:00

Fenerbahçe yönetimi, Fransız kulüplerinin gözdesi olan genç yıldızın fiyatını belirledi. Sarı lacivertli yöneticiler, İsmail Yüksek’in takım için çok önemli bir oyuncu olduğunu belirterek, “Şampiyonluğa koştuğumuz şu günlerde böyle bir futbolcuyu 10-12 milyon Euro’ya kesinlikle satmayız. Ama 25 milyon Euro teklif ederlerse o zaman düşüncemiz değişebilir” dediler.

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Fenerbahçe’de son iki sezonda yakaladığı müthiş çıkışla önce ilk 11’de kendine yer bulan, ardından A Milli Takım’a seçilen İsmail Yüksek, Fransa’nın önde gelen kulüplerinden Marsilya ve Lyon’un transfer listesine girdi. Fransız basınına göre iki ekip de 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak için 10’ar milyon Euro teklif etmeye hazırlanırken, bu rakamın rahatlıkla 12 milyon Euro’ya dek yükselebileceği belirtiliyor. Sarı lacivertli yöneticiler ise İsmail Yüksek’in şampiyonluk yarışının kızıştığı şu dönemde 10-12 milyon Euro’ya satılmasının söz konusu olmadığını ifade ettiler.

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Genç futbolcunun takımda çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan yöneticiler, “İsmail’i istiyorlar ama ortada somut bir durum yok. Şampiyonluk yarışında çok önemli bir avantaja sahibiz, hedefe kilitlenmiş durumdayız. Mutlu sona bu kadar kısa bir zaman dilimi kalmışken 10-12 milyon Euro’ya satacak futbolcumuz yok. Ama birileri 25 milyon Euro teklif ederse o zaman düşüncemiz değişebilir. Bu sezon Süper Lig’in yanı sıra UEFA Konferans Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluğunu istiyoruz. Önümüzde böyle hedefler varken İsmail’i 10-12 milyon Euro’ya kesinlikle satmayız” diye konuştular.

 

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#Transfer#Fenerbahçe#İsmail Yüksek

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