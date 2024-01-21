Fenerbahçe, Fransız kulüplerinin gözdesi İsmail Yüksek için 25 milyon Euro istiyor

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Fenerbahçe’de son iki sezonda yakaladığı müthiş çıkışla önce ilk 11’de kendine yer bulan, ardından A Milli Takım’a seçilen İsmail Yüksek, Fransa’nın önde gelen kulüplerinden Marsilya ve Lyon’un transfer listesine girdi. Fransız basınına göre iki ekip de 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak için 10’ar milyon Euro teklif etmeye hazırlanırken, bu rakamın rahatlıkla 12 milyon Euro’ya dek yükselebileceği belirtiliyor. Sarı lacivertli yöneticiler ise İsmail Yüksek’in şampiyonluk yarışının kızıştığı şu dönemde 10-12 milyon Euro’ya satılmasının söz konusu olmadığını ifade ettiler.

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3 KULVARDA DA ZİRVEYİ HEDEFLİYORUZ

Genç futbolcunun takımda çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan yöneticiler, “İsmail’i istiyorlar ama ortada somut bir durum yok. Şampiyonluk yarışında çok önemli bir avantaja sahibiz, hedefe kilitlenmiş durumdayız. Mutlu sona bu kadar kısa bir zaman dilimi kalmışken 10-12 milyon Euro’ya satacak futbolcumuz yok. Ama birileri 25 milyon Euro teklif ederse o zaman düşüncemiz değişebilir. Bu sezon Süper Lig’in yanı sıra UEFA Konferans Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluğunu istiyoruz. Önümüzde böyle hedefler varken İsmail’i 10-12 milyon Euro’ya kesinlikle satmayız” diye konuştular.