Fenerbahçe forvet transferinde 'Sambacı Haaland'ın peşinde!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, golcü transferi için gündemine sürpriz bir yeteneği aldı: Brezilya ekibi Internacional forması giyen Ricardo Mathias.

Ülkesinde ‘Brezilyalı Haaland’ lakabını alan 19 yaşındaki forvet için harekete geçen Sarı-lacivertliler, Internacional’e ilgi mektubu gönderildi.

AVRUPA'YI PEŞİNE TAKTI

Mathias, Kırmızı-beyazlılarda sergilediği performansla birçok Avrupa ekibinin dikkatini çekti. PSV, Anderlecht, Braga, Udinese ve Al-Ahli’nin genç golcü için teklif yaptığı öğrenildi. Ancak Internacional, en yükseği 9 milyon euro olan bu teklifleri geri çevirdi.

Porto’nun da masaya oturmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Haberin Devamı

PERFORMANSI

1.92’lik Mathias, Internacional formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 7 gol attı ve 1 asist yaptı.