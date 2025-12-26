×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe forvet transferinde 'Sambacı Haaland'ın peşinde!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Ricardo Mathias
Fenerbahçe forvet transferinde Sambacı Haalandın peşinde
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 11:39

Fenerbahçe, ülkesinde ‘Brezilyalı Haaland’ lakabını alan Internacional'in genç golcüsü Ricardo Mathias'ın transferi için girişimlere başladı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, golcü transferi için gündemine sürpriz bir yeteneği aldı: Brezilya ekibi Internacional forması giyen Ricardo Mathias.

Gözden KaçmasınTalisca’dan Fenerbahçe transferi itirafı Görev için geldimTalisca’dan Fenerbahçe transferi itirafı! 'Görev için geldim'Haberi görüntüle

Ülkesinde ‘Brezilyalı Haaland’ lakabını alan 19 yaşındaki forvet için harekete geçen Sarı-lacivertliler, Internacional’e ilgi mektubu gönderildi.

Fenerbahçe forvet transferinde Sambacı Haalandın peşinde

AVRUPA'YI PEŞİNE TAKTI

Mathias, Kırmızı-beyazlılarda sergilediği performansla birçok Avrupa ekibinin dikkatini çekti. PSV, Anderlecht, Braga, Udinese ve Al-Ahli’nin genç golcü için teklif yaptığı öğrenildi. Ancak Internacional, en yükseği 9 milyon euro olan bu teklifleri geri çevirdi.

Porto’nun da masaya oturmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Haberin Devamı

Fenerbahçe forvet transferinde Sambacı Haalandın peşinde

PERFORMANSI

1.92’lik Mathias, Internacional formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 7 gol attı ve 1 asist yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Ricardo Mathias

BAKMADAN GEÇME!