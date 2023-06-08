Fenerbahçe finalde, King ve Crespo düğünde... ‘Bir sonraki transferlerinde mutlaka sicillerine işleyecektir’

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde pazar günü Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptıran sarı lacivertliler için Kupa'nın önemi bir kat daha arttı. Takımda tedavisi devam eden Lincoln Henrique, bu maçta forma giyemeyecek. Henüz hazır hale gelmeyen Altay Bayındır da karşılaşmada olmayacak.

Bu iki futbolcunun yanı sıra Joshua King ve Miguel Crespo da düğün organizasyonları nedeniyle maç kadrosunda yer alamayacak. Deprem olmadan önce düğün organizasyonlarını yapan Crespo ve King, alınan bilgilere göre davetlileri çağırdıkları gerekçesiyle planlarını iptal edemedi. King, hazırlıklar için Yunanistan'ın Mikonos adasına giderken Crespo ise Portekiz'de yapılacak düğün öncesi ülkesine gitmek için İstanbul'dan ayrıldı.

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Bu gelişme sonrası taraftarlar sosyal medyada ikiye bölündü. Kimisi King ve Crespo'nun planlarını değiştirmemesini normal karşılarken kimisi de ciddi paralar kazanan futbolcuların düğünlerini rahatlıkla erteleyebileceğini ve takımı finalde yalnız bırakmalarının doğru olmadığını savundu.



Peki kim haklı? Konuyu spor yazarları ve yorumcularla masaya yatırdık.

‘SEZON TAM OLARAK BİTMEDEN VE SON MAÇ OYNANMADAN GİTMELERİ ŞAŞIRTICI’

“Sezon tam olarak bitmeden ve son maç oynanmadan böyle bir şeyi pek anlayamadım” diyen spor yorumcusu Didem Dilmen “Profesyonel bir futbolcusunuz ve son maçınıza çıkmamışsınız. Üstelik kupa finalinden bahsediyoruz. Kaldı ki taraftar kaçan şampiyonluk sonrası tepkili… Onları ve camiayı biraz olsun mutlu etmek için takımın o kupaya ihtiyacı var. Fakat siz yoksunuz” dedi. Dilmen şöyle devam etti:

“Belki Fenerbahçe kupayı kaldıracak. King ve Crespo o fotoğrafta olmayacak, o esnada düğünde olacaklar. Gerçekten ben bu işi anlayamıyorum. Asgari ücretle çalışmıyorsunuz ki 'Şu kadar masraf yaptık, şu kadar kredi çektik, asla erteleyemeyiz' diyebilesiniz. Diyelim ki o gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynuyor olsaydı ne olacaktı? Yine gidecekler miydi, yoksa yine düğün mü yapacaklardı? Geçtim ön elemeyi Şampiyonlar Ligi finali olsaydı yine mi düğün olacaktı? Demek ki King ve Crespo için Ziraat Türkiye Kupası önemsiz.”





Fotoğraflar: DHA

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‘BİR SONRAKİ TRANSFERLERİNDE MUTLAKA SİCİLLERİNE İŞLEYECEKTİR’

Yönetimden ‘Olmaz, şimdi gidemezsiniz’ gibi bir tepki beklemediğinin de altını çizen Dilmen, “Futbolcu zaten buna izin vermeden pazar günü kadroda yer alacağım demeli. Çünkü bu futbolcunun işi, bu bir fedakârlık da değil. Sen zaten 90 dakika futbol maçına çıkmak için varsın” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin oynayacağı bir final maçına çıkma konusunda böyle davranan futbolcuların Fenerbahçe’de yeri olmadığını vurgulayan Dilmen, “Bir sonraki transferlerinde King ve Crespo'nun bu tutumu mutlaka sicillerine işleyecektir. Onları transfer etmek isteyenler bu süreci soracaklardır ve iyi bir izlenim olmayacağı da çok açık” dedi.





‘KING PEK KATKI SAĞLAYAMADI, CRESPO İSE KÜSTÜRÜLDÜ’

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Spor yazarı Okay Karacan ise konuya biraz daha ılımlı bakarak “Bu daha önceden planlanmış bir şeyse ve izinler alınıp her şey ayarlanmışsa futbolcuların bir günahı olmaz” yorumunda bulundu.

Karacan, “King’in yokluğunu boşuna tartışırız. Zaten herhangi bir katkı sağlayamadı. Olsa da olur olmasa da olur. Üzerinde durulacak bir konu değil. Genç takımdan herhangi birinin o gün orada olmaması gibi bir şey. Crespo ise küstürüldüğü ve oynatılmadığı için, kendini tam olarak takımda bir yerde tanımlayamadığından onun da olmamasının Fenerbahçe için negatif bir tarafı yok” ifadelerini kullandı.





‘GEÇ AÇIKLANAN TAKVİM NEDENİYLE DAHA ÖNCE PLANLANMIŞ DÜĞÜN GİBİ BİR ORGANİZASYON ERTELENMEZ’

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“Türkiye Futbol Federasyonu’nun takvimi planlarken biraz daha itinalı davranması gerekirdi” diyen Karacan, “Geç açıklanan takvim nedeniyle daha önce planlanmış düğün gibi bir organizasyonun ertelenmesi söz konusu olamaz. Mesela Şampiyonlar Ligi finalinden sonra Türkiye Kupası finalini garip karşılıyorum. Ülkenin ev sahipliğini yaptığı bir Şampiyonlar Ligi finali var ve futbolun zirvesi… O zirveden sonra insanları Türkiye Kupası finali için tribünlere ve televizyon karşısına davet ediyorsunuz, olmaz bu…” ifadelerini kullandı.

‘ÇOK İNSANİ BİR DURUM’

Spor yazarı Engin Kehale de, “Bu durum hem oyuncular hem de yönetim, teknik adam ve taraftarlar için hiç kolay değil. Yurt dışında yapılan bir düğün, muhtemelen bütün davetliler aylar öncesinden planlarını yaptı ve bu noktadan sonra değiştirmek futbolcular için pek kolay değil” dedi. Kehale konuyu, 2016-2017 sezonunda Zalgiris Kaunas’ta oynayan basketbolcu Augusto Cesar Lima’nın yaşadıklarından da örnek vererek yorumladı:

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-- Litvanya erkekler basketbol liginde Zalgiris Kaunas'ın BC Neptunas ile karşılaştığı yarı final serisi devam ederken o dönem takımın önemli oyuncularından olan Augusto Cesar Lima’ya koç Sarunas Jasikevicius ‘doğum izni’ vermişti. Çok tartışılan bu karar sonrası Sarunas Jasikevicius, “Dünyada hiçbir şey bir çocuğun doğumundan daha önemli değil” diyerek oyuncusuna sahip çıkmış, pek çok spor severin takdirini kazanmıştı.

-- Burada belki babalık gibi bir durum yok ama çok insanî bir durum var. Böylesi bir insanî durumda King ve Crespo’nun düğünlerini başka bir tarihe ertelemesi pek mümkün gözükmüyor. İkisi de şu an ilk 11 oyuncusu değil ama kulübün durumu iletişim açısından idare etmesi pek kolay değil. Ne olursa olsun tepki olacaktır. Bu noktada Jesus’un ne dediği ve izin verip vermediği de önemli. Dediğim gibi çok zor bir süreç… Mesela pazar günü şampiyonluk maçı olsaydı ne olacaktı? Özetle ne yaparsanız yapın tepki olacaktır. Her şeyiyle Fenerbahçe’yi zor bir maç bekliyor.



‘İKİ DÜĞÜNÜN AYNI GÜN OLMASI DA TUHAF GELDİ’



Gazeteci Mehmet Özen ise oyuncuların kararının futbolun rekabetçi doğasına aykırı olduğunu düşünenlerden. Özen, "Bir hastalık, çocuğun dünyaya gelmesi gibi olaylar her zaman spor müsabakalarından daha önemlidir. Sadece zamanının öngörülemeyecek olmasından ötürü değil, insan olmanın gerekliliğinden ötürü. Ancak bu düğünlerin bu klasmana girdiğini düşünmüyorum" dedi. Özen şu ifadeleri kullandı:

-- Oyuncuların ana işi rekabetçi bir sektörde mücadele etmek. Onları değerli kılan da bu rekabetçi ruh ve bunu sonuçlandıracak yetenek, çalışkanlık ve özveri. Bu özveri bazen zorlayıcı hale gelse de bir sporcudan istisnai durumlar dışında her zaman rekabeti seçmesi beklenir. Ertelenebilecek bir düğün bana göre o istisnai durumu oluşturmuyor.

-- İki oyuncu da ilk 11 tercihlerinde son dönemde yer almıyor, ancak takımları için önemliler ve kenardan maçı çevirebildiklerini de gördük. Burada Fenerbahçe'nin özellikle de yabancı oyuncularda bir aidiyet yaratma zafiyeti gündeme gelecektir. Bu noktada kulübün "Hayır oynayacaksınız" tavrından çok, oyuncuların "Tabii ki sahada olacağız" yaklaşımına ihtiyaç vardı. Ama bunun için camiayı sahiplenen bir kültür gerekiyor.

-- Bana tuhaf gelen şeylerden biri de, iki düğünün aynı gün olması. Takım arkadaşlığı bir aile olmak gibidir. Biri evlendiğinde tüm aile onun yanında olur. Eğer o gün final olmasaydı, Fenerbahçeli futbolcular düğün için Yunanistan'a mı, Portekiz'e mi gidecekti? Veya Kupa finali kaybedilirse düğünü olan oyuncu o an nasıl bir duygu durumunda olacak? Tüm bu tuhaflıklar, soyunma odasındaki zafiyetlere işaret etmesi açısından da kritik.