Fenerbahçe Filip Kostic'in bonservisini alıyor! İşte Juventus'un istediği rakam

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Sezon başında Juventus’tan kiralanan Filip Kostic ile ilgili Fenerbahçe’de hareketlilik başladı.

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho’nun yeni sisteminin vazgeçilmezleri arasında yer alan Kostic ile yola devam edileceği konuşuluyor.





Fenerbahçeli idareciler, Filip Kostic’in performansından bir hayli memnun. Sarı lacivertliler, Kostic’in geleceğine ilişkin önümüzdeki günlerde Juventus ile resmi görüşmelere başlayacak.



İTALYANLAR BONSERVİSİNİ YAZDI

Öte yandan İtalyan basınında yer alan habere göre Juventus'un, Kostic için 4-5 milyon euro bandında bonservis ile transfere onay vereceği kaydedildi.

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Filip Kostic bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkarken 1 gol 6 asist üretti.



