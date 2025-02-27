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Fenerbahçe Filip Kostic'in bonservisini alıyor! İşte Juventus'un istediği rakam

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#Fenerbahçe#Filip Kostic#Transfer
Fenerbahçe Filip Kosticin bonservisini alıyor İşte Juventusun istediği rakam
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 09:15

Fenerbahçe, sezon başında İtalyan devi Juventus’tan kiralık kadrosuna kattığı Sırp yıldız Filip Kostic’e dair atak yapmaya hazırlanıyor. Sırp yıldız için Juventus'un isteyeceği bonservis talebi belli oldu.

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Sezon başında Juventus’tan kiralanan Filip Kostic ile ilgili Fenerbahçe’de hareketlilik başladı.

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho’nun yeni sisteminin vazgeçilmezleri arasında yer alan Kostic ile yola devam edileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe Filip Kosticin bonservisini alıyor İşte Juventusun istediği rakam


GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Fenerbahçeli idareciler, Filip Kostic’in performansından bir hayli memnun. Sarı lacivertliler, Kostic’in geleceğine ilişkin önümüzdeki günlerde Juventus ile resmi görüşmelere başlayacak.

İTALYANLAR BONSERVİSİNİ YAZDI
Öte yandan İtalyan basınında yer alan habere göre Juventus'un, Kostic için 4-5 milyon euro bandında bonservis ile transfere onay vereceği kaydedildi.

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Filip Kostic bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkarken 1 gol 6 asist üretti.

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#Fenerbahçe#Filip Kostic#Transfer

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