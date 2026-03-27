Fenerbahçe filesi yangın yeri!

Fenerbahçe'de bu sezon en büyük hayal kırıklığı yaratan branş voleybol oldu. Sarı lacivertli kulübün hem erkek hem kadın takımları sezon başındaki hedeflerinin çok uzağında kaldı. Erkeklerde en son 2018-19 sezonunda şampiyon olan sarı lacivertli takım, geçtiğimiz sezon ligi üçüncü bitiren ve Türkiye Kupası’nı kazanan takıma iddialı transferler yaparak sezona başladı. A Milli Takım’ın yıldızı Adis Lagumdzjia ve kardeşi Mirza’nın yanı sıra Marko Matic, Halit Kurtuluş, Burutay Subaşı ve Mustafa Cengiz’i kadrosuna katan Fenerbahçe, önce Süper Kupa maçında Ziraat Bankkart’a 3-1 yenilip şampiyonluğu rakibine kaptırdı.

ERKEKLERDE BAŞANTRENÖR DEĞiŞiKLiĞi iŞE YARAMADI

Kağıt üstünde Efeler Ligi ve CEV Kupası’nda şampiyonluk adayı olan Fenerbahçe Medicana, istikrarsız sonuçların devam etmesi üzerine ocak ayında Sırp başantrenör Slobodan Kovac’la yollarını ayırıp yerine Taner Atik’i getirdi. Ancak ‘Filenin Şövalyeleri’ lakaplı takım Atik’le de başarıya ulaşamadı.

Efeler Ligi’nde normal sezonu ancak 6. bitirebilen Fenerbahçe, CEV Kupası’nda da, ilk 6’sının yaş ortalaması 35 olan ve tamamı Sloven oyunculardan kurulu Ljubljana’ya elendi. Önünde tek hedef olarak Kupa Voley kalan sarı lacivertli ekip, yarı finalde pazartesi günü Eskişehir’de Galatasaray’la oynayacak ve finale çıkma mücadelesi verecek.

KADIN TAKIMININ KADROSUNDA EFSANE OYUNCULAR VAR AMA...

'Sarı Melekler’ lakabıyla bilinen Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı da, tarihinin en iyi kadrolarından birine sahip olmasına rağmen CEV Şampiyonlar Ligi’ne çeyrek finalde, Kupa Voley’e de yarı finalde elenmekten kurtulamadı.

Kadrosunda Olimpiyat ve Dünya şampiyonlukları yaşayan İtalyan efsane Alessio Orro, Melisa Vargas, Eda Erdem, Hande Baladın, Arina Fedorovtseva gibi yıldızları barındırmasına rağmen hedeflerine birer birer veda eden sarı lacivertlilerin bu başarısızlığında flaş transfer Agnieszka Korneluk’tan beklenen verim alınamaması, Ana Cristina de Souza’nın sakatlıklardan yakasını kurtaramaması ve yedek oyuncuların katkı verememesi büyük rol oynadı.

MARCELO ABBONDANZA’NIN KOLTUĞU TEHLiKEDE

Başarısızlığın faturasının kesildiği esas isim olan başantrenör Marcelo Abbondanza’nın koltuğu iyice tehlikeye girerken, yerine İtalyan Lorenzo Bernardi veya Fransız Stephan Antiga’dan birinin getirilmesine an meselesi gözüyle bakılıyor. Sarı lacivertlilerde ayrıca uzun yıllardır kulübe hizmet eden yardımcı antrenör Salih Tavacı, sportif direktör Dariusz Stanicki ve genel menajer Pelin Çelik’in gönderilmiş olmaları da başarısızlığın sebepleri arasında gösteriliyor. Şu an için önünde tek hedef olarak Sultanlar Ligi şampiyonluğu kalan Fenerbahçe’de dikkat çeken bir başka gelişme; Aslı Kalaç’ın 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Eczacıbaşı ile anlaşmış olması.

