Fenerbahçe-Feyenoord maçı öncesi olay sözler! ‘Şampiyonlar Ligi takımı değil’

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.

Hatırlanacağı üzere ilk maçtan Fenerbahçe, deplasmanda 2-1’lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Kadıköy’de oynanacak rövanş maçı öncesi Feyenoord’un eski oyuncusu Karim Al Ahmadi açıklamalarda bulundu.

Al Ahmadi, ESPN'e Fenerbahçe maçını değerlendirirken 2016 Avrupa Ligi grup aşamasında Kadıköy'deki oynadığı maça dair görüşlerini paylaştı:

"Sanki maç boyunca taraftarlar kulaklarıma bağırıyordu. İnsanların ne kadar gürültü çıkardığını görmek çok tuhaftı. Dürüst olmak gerekirse, çok etkileyiciydi.

De Kuip de kendine has bir şekilde büyülü ama Fenerbahçe'nin stadyumu sanki bunun için inşa edilmiş gibi, bu yüzden sesi daha yoğun duyuyorsunuz. Evimizde oynadığımız maç sırasında gürültüye hiç dikkat etmemiştim ama orada gerçekten aşırıydı.

Oyunculara bireysel olarak bakarsanız, hepsi çok iyi. Ama Türkiye'de bir takım yok; her oyuncu kendi adına oynuyor, kopuk bir bütün. Bunu Rotterdam'da da gördünüz. Hücumda iyi oyunculardan yoksunlar. Bu alanda gerçekten gerilediler.

FEYENOORD, FENERBAHÇE'DEN İLERİDE

Belki de Feyenoord'un şu anda tam kadro olmayan Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmesi iyi bir şey. Feyenoord'un yeni transferlerinde belli bir potansiyel görüyorum. Onlara güveniyorum. Umarım tribün gürültüsünde seslerini duyurabilirler, çünkü bence Feyenoord, Fenerbahçe'den daha ileride.

HAFTASONU FENERBAHÇE'NİN OYNAMAMASI HAKKINDA

Ritmi korumak iyi, ben de öyle düşünüyordum. Sezon öncesi hazırlık maçlarında ancak maç oynayarak form kazanırsınız. Feyenoord bazı oyuncularını dinlendirebildi. Kondisyon açısından Feyenoord, Fenerbahçe'den daha kötü değil.

NESYRI'NIN HAVA HAKİMİYETİ VE DURAN TOPLAR

Fenerbahçe forveti Youssef En-Nesyri'nin de güçlü yanlarından biri (hava topları). Feyenoord, bu tür toplarla mücadele edebilecek oyunculara sahip. Tsuyoshi Watanabe ve Anel Ahmedhodzic ilk maçta bunu zaten iyi başardılar ve hava toplarında oldukça güçlüler. En önemlisi, ilk aşamaları iyi geçmek.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKIMI DEĞİL

Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi takımı olarak görmüyorum. Fenerbahçe'ye yenilseydik, bu pek olumlu olmazdı. İç sahada daha fazla fark yaratmalıydık. Ama Feyenoord'un şu ana kadar gösterdiği performans etkileyici.