Fenerbahçe-Feyenoord maçı öncesi Jose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu ve transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Milan Skriniar ve Teknik Direktör Jose Mourinho, Feyenoord maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milan Skriniar'ın açıklamaları şu şekilde oldu:

"Yarınki maçta bizi nelerin beklediğini biliyoruz. Zor bir maç olacak. İlk maçta iyi olduğumuz anlar vardı. Turun hala ortada olduğunu düşünüyorum. Taraftarımızın da desteğiyle bunu başarabiliriz.

Tüm transfer sürecinde hocamızla konuştum, görüştüm. Herkes bu transferin bitmesi için elinden geleni yaptı. Bunun daha önce gerçekleşmesini isterdim ama ben çalışmalarımı en iyi şekilde yaptım. Önemli ve zorlu maçlara çıkacağız. Bu yüzden kendimi fit tutmaya çalıştım.

Bu takımın kaptanlarından biri olduğum için gurur duyuyorum ama önemli olan takım için elinizden gelenin en iyisini yapmaktır. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum."

- Mourinho, "Cehenneme hoş geldiniz" demişti ilk maçtan sonra. Kendisi taraftara nasıl bir çağrı yapmak ister?

"Kendisinin özel bir konuşması olmadı. Önemli olan kaptanlık değil, takıma gösterdiğiniz liderliktir.

Cehenneme hoş geldiniz diyorum ben de hocamız gibi. Yarın inanılmaz bir atmosfer yaratacak taraftarımız. Bizler de unutulmaz bir gece olması için elimizden geleni yapacağız."

Jose Mourinho'nun açıklamaları:

- Geçen hafta Süper Lig maçlarını izledi mi? Galatasaray maçını izleme fırsatı buldu mu? Hakem performansını nasıl buldu?

"Maçın sadece bir dakikasını izledim. Sonrasında da pazar günü Göztepe maçını izledim hafta sonunda oynayacağımız rakip olduğu için.

Ben Türk basınında yazılanları anlamıyorum. Bu da işimi kolaylaştırıyor.

"TUR %50 - %50"

"Ben hala turun %50-50 olduğunu düşünüyorum. Şu anda devredeyiz. Oynayacağımız 90 dakika daha var."

"TARAFTARIMIZ İSTEYİNCE YAPABİLİYOR"

İlk maçtaki cehennem söylemi hakkında Mourinho: "İlk maçtan sonra cehennem demiştim. Taraftarımız istedikleri zaman, rakipler için çok zor bir ortam yaratabiliyor. Biz de deplasmanda zor bir atmosferde oynadık. Güzel bir ortam vardı. Bizim taraftarımız da pozitif bir atmosfer yaratabilir. Bunun tek başına avantaj olmadığını söyleyebilirim ama ev sahibi için etkili bir durum." dedi

"İSMAİL VE TALISCA SAHAYA ÇIKMAYA HAZIR"

İsmail Yüksek ve Talisca'nın sağlık durumu hakkında konuşan Mourinho, "Talisca'nın durumu İsmail'den daha iyi. En kısa sürede iyileşip bu maçta hazır olmak için çalıştı. İsmail, ondan daha sonra sakatlandı. İyileşme anlamında Talisca'nın arkasında ama bizim için kulübede bir opsiyon. Onların ikisinin de geri dönmesi güzel. Yarın ilk maçtaki oyuncuların aynısı ve Talisca ile İsmail olacak elimizde." ifadelerini kullandı.

"KEREM'İ TANIYORUM"



"Kerem Aktürkoğlu Benfica'nın oyuncusu. Oyuncuyu tabii ki tanıyorum, Portekiz Ligi'ndeki oyuncuları daha iyi tanıyorum. Çalışmadığım zamanlar Portekiz Ligi'ni daha çok izliyordum ama dediğim gibi, o Benfica'nın oyuncusu."