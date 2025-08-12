Fenerbahçe-Feyenoord maçı öncesi Hollandalı gazeteci konuştu: Rakibi duygularla oyuna ortak etme

Haberin Devamı

Hollandalı gazeteci Sjoerd Mossou, Feyenoord’un UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Fenerbahçe karşısında turu geçmesi gerektiğini söyledi. AD Voetbalpodcast’te konuşan Mossou, sarı-lacivertlilerin büyük bir isim olduğunu ancak takım oyunu ve disiplin anlamında etkileyici bir görüntü sergilemediğini belirtti.

“Bu Fenerbahçe’yi yenmek kendinize yakışanı yapmak olur” diyen Mossou, “Elbette bu bir Türk devi, atmosferi biliyoruz. Ancak takım oyunu ve disiplin anlamında çok etkileyici değiller. Feyenoord bunu kazanmalı. Elbette Mourinho faktörü var, bu sert bir mücadele olacak. Mourinho ve Van Persie işi 50/50 görüyor ama bana göre Feyenoord, özellikle De Kuip’teki avantajıyla favori” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

“İSTANBUL’DA SAKİN KALMAK GEREK”

Mossou, ilk maçın ikinci yarısına da dikkat çekti: “İkinci yarıda nasıl oynanmaması gerektiğini gördük. Fenerbahçe taktik değişikliğe gitti ve daha baskın oynadı. Feyenoord uzun süre cevap veremedi. Bu analiz için önemli. Van Persie ve Steijn da bundan bahsetti ama detay vermediler. Feyenoord artık neyle karşılaşacağını biliyor.”

Tecrübeli gazeteciye göre Kadıköy’deki baskı, Fenerbahçe’nin aleyhine de dönebilir: “Van Persie, Fenerbahçe’de oynadığı dönemden örnek verdi. Takım kötü gidince taraftar üzerinizde büyük bir yük olabiliyor. Eğer akıllı oynarsan, bu baskı Fenerbahçe’nin oyununu bozabilir. Geçmişte bunun örneklerini gördük.”

“KIRMIZI KARTIN BEDELİ AĞIR OLUR”

Mossou, Feyenoord kadrosunda İstanbul tecrübesi olan bazı isimden biri olan Sem Steijn’i hatırlatarak şu uyarıda bulundu: “Steijn, Twente formasıyla burada oynamıştı. Erken öne geçtiler, iyi oynadılar, her şey kontrol altındaydı ama Regeer’in gereksiz kırmızı kartı sonrası 5-1 kaybettiler. İstanbul’da el kitabı nettir: Akıllı kal, rakibi duygularla oyuna ortak etme.”

Son olarak 2002’deki galibiyeti hatırlatan Mossou, “O gün Feyenoord burada çok olgun oynadı ve sakin kalarak maçı kazandı. İstanbul’da başarılı olmanın anahtarı, duygulara kapılmamak” dedi.