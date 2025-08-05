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Fenerbahçe, Feyenoord maçı kamp kadrosunu duyurdu! 5 oyuncu Hollanda'ya götürülmedi

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#Fenerbahçe#Feyenoord#UEFA Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe, Feyenoord maçı kamp kadrosunu duyurdu 5 oyuncu Hollandaya götürülmedi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 14:12

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Feyenoord ile karşılaşacak Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda yarın deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım, eşleşmenin ilk maçı için kamp kadrosunu açıkladı.

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Fenerbahçe'de sakatlıktan yeni kurtulan İsmail Yüksek ve Anderson Talisca'nın yanı sıra Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic teknik heyet tarafından kamp kadrosuna dahil edilmedi.

KADRODA YOK AMA KAFİLEYE DAHİL EDİLDİ

Mert Hakan Yandaş, kadroda olmamasına rağmen kaptan olarak takımı yalnız bırakmayacak. Tecrübeli futbolcu maç öncesi düzenlenecek basın toplantısında teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte yer alacak.

KAMP KADROSU

Sarı-lacivertlilerin 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin

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Defans: Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan

Orta saha: Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın

Forvet: Youssef En-Nesyri, Jhon Duran, Cenk Tosun.

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#Fenerbahçe#Feyenoord#UEFA Şampiyonlar Ligi

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