Fenerbahçe-Ferencvaros maçını usta yazarlar değerlendirdi: Kırmızı kart komediydi! İlk kez gördüm

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk etti. Mücadele, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Ferençvaroş'un golünü 66. dakikada Barnabas Varga kaydetti.

Temsilcimiz Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü ise 69. dakikada Anderson Talisca kaydetti.

Fenerbahçe'de oyuna sonradan dahil olan Jhon Duran, mücadelenin 90+1. dakikasında kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından temsilcimiz Fenerbahçe, puanını 8 yaptı. Ferençvaroş, 11 puana yükseldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maçında Brann deplasmanına gidecek. Sarı Lacivertliler, 1 Kasım Pazartesi günü ise Galatasaray'ı konuk edecek.

Haberin Devamı

USTA YAZARLAR FENERBAHÇE'Yİ DEĞERLENDİRDİ

Fenerbahçe-Ferencvaros maçını Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Mehmet Arslan değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: YİĞİT EFE DEMİR'İN GALA GECESİ

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi’nde iki dev Stuttgart ve Nice’i yenip, Zagreb, Plzen, Ferencvaros gibi takımlara puan kaybetmesi bir Türk sporsever olarak beni üzüyor doğrusu.

Dün ciddi kadro kısıtlarının olduğunun farkındayım ama puan kaybedilen 3 maça baktığımda ortak bazı gerekçeler de görüyorum ister istemez:

1- Zagreb'de tam olarak anlaşılamayan bir formasyon denemesi. Çağlar’ın bir süre sağ bek oynaması. Semedo’nun altı numarada denenmesi. Ve sonunda gelen 3-1’lik yenilgi.

2- Plzen'de Talisca-Nesyri lüksünün denenmesi. Szymanski’nin sağ açıkta başlaması. Son bölümde Asensio, Duran, Nene gibi aslar girdikçe oyun toparlandı ama 2 puan yitirildi yine orada.

3- Dün evet kadronun çok kısıtlı ve eksik olduğunun farkındayım ama yine de İstanbul’da Ferencvaros’a karşı puan kaybedilmesi acı verici. Nesyri-Talisca bir arada sahadayken yine net bir tempo problemi. Jhon Duran oyuna girdikten sonra hem takımın hareketlenmesi, hem de Talisca’nın faydasının artması. Ancak 30 dakikalık futbolun yine 3 puana yetmemesi.

Haberin Devamı

DEĞİŞİKLİKLER SONRASI OYUN TAMAMEN DEĞİŞTİ

Dün aynen Plzen’de olduğu gibi, oyuncu değişiklikleri sonrası tamamen ritmi değişti Fenerbahçe’nin. 60’ta oyuna giren Nene maçın vitesini tek başına artırdı zaten.

El freni Nesyri’nin yerini alan Duran da tempo kattı. Son bölümde Edson stopere, Mert sağ beke, Semedo merkeze kaydılar. Ve üçüncü bölgede kalabalıklaştı Fenerbahçe. Bu tempo artışı 1-1’i getirdi ancak daha fazlasına yetmedi. Dün Fenerbahçe iç sahada kritik bir 2 puan kaybederken belki de gecenin en büyük kazanımı Yiğit Efe Demir’di. 2004 doğumlu genç stoper ilk kez ilk 11’de forma giydi. 75 dakika sahada kaldı.

Haberin Devamı

Skriniar’ın partneri olarak sol stoper görevi yaptı. 1,94’lük boyunun da avantajıyla havada gayet etkiliydi. Maç boyunca Bamidele’nin temposuna yanıt vermeye çalıştı. Çoğunlukla da başardı. 59’da da takımını şahane bir kontratağa çıkardı ama maalesef Nesyri’ye takıldı! Eğer Nesyri azıcık kafasını kaldırsa ve topu aldığı Yiğit’in koşusunu görse genç oyuncu bir net pozisyona da girebilirdi.

MEHMET ARSLAN: DEFANS VE ORTA SAHA İYİ AMA HÜCUM HATTI SORUNLU

Fenerbahçe'yi izlerken şu hisse kapılıyorsunuz: - Bu takımın orta alan ve savunması iyi ama hücum hattı komple değişmeli.

Dorgeles Nene ve Jhon Duran’ın eksikliği bu hissi daha da kuvvetlendiriyor. Oğuz Aydın son derece istikrarlı ve çok iyi profesyonel. Ama Nene’nin hızı, tehdit gücü, isabeti ve agresifliği karşısında ne yazık ki eksik kalıyor. Youssef En-Nesyri tam bir ceza alanı golcüsü. Topu getirir ve buluşturursanız verimli. Fenerbahçe bunu yapamadığı zaman da takımı eksik bırakan ve rakibi tehdit edemeyen bir golcü.

Haberin Devamı

DERBİDE FARKLI İKİLİ OLUR

Bu ikiliye bir de fizik güç olarak yetersiz, pas dağıtamayan, top kaybeden ve tüm becerisi ceza sahası önünde sol ayağıyla şut atmaya dönüşen Talisca’yı eklerseniz, hücumdaki verimsizliğe teşhisi koyarsınız. Domenico Tedesco’nun, Ferencvaros maçında bu ikiliyi tercih etmesinin ardında Avrupa Ligi’ndeki olası bir kötü sonucu telafi etme hissi yatıyordu. Galatasaray maçında Duran-Nene ikilisini sahaya göreceğimize eminim. Hücum hattının bu verimsizliği, Fenerbahçe’nin tempo yükseltmesine de izin vermedi. İleride kaybedilen her topu kazanmak için ekstra mücadele verdi takım.

Haberin Devamı

KIRMIZI KART KARARI KOMEDİ

İkinci yarıda En-Nesyri-Duran ve Kerem-Nene değişiklikleri bu kez tabloyu tersine çevirdi. Ferencvaros’un golünden sonra tempoyu belirleyen ve bunu kaliteli ataklara döndüren bir takım vardı. Ofansif oyuncuların hızı, mücadele gücü ve yaratıcılığı arttı. Talisca’nın golü, Nene’nin direkte patlayan topu bu kalitenin yansımasıydı. Tedesco ile birlikte her maç biraz daha gelişme kaydediyor Fenerbahçe. Oyuncuların bireysel gelişimi de artıyor. Ama eldeki hücum hattının en verimli olacağı 11 dün maçın son 30 dakikasında sahadaydı. Jhon Duran ve Nene’nin sahadaki varlığı sarı lacivertlilerin ofansif futboluna kalite katıyor. · NOT: Jhon Duran’a gösterilen kırmızı kart komediydi. Her maçta gördüğümüz itiş-kakışa kırmızı kartı ilk kez gördüm.