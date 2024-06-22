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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun fiyatını belirledi! Transfer yarışı...

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#Transfer#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlunun fiyatını belirledi Transfer yarışı...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 09:00

Borussia Dortmund, Milli yıldız Ferdi Kadıoğlu için resmen harekete geçti, menajerlik şirketiyle temaslara başladı. Öte yandan İngiliz devi Arsenal’ın da Ferdi’nin peşine düştüğü kaydedildi. Levent Mercan transferi sonrası başarılı sol bekin satılma ihtimalinin arttığı öne sürüldü.

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Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe forması altında her geçen sezon performansını artırdı.

Başarılı oyuncu, EURO 2024’e de harika bir giriş yaptı. 24 yaşındaki futbolcunun transfer döneminin gözdelerinden biri olması bekleniyordu. Öyle de oldu. Dortmund, Ian Maatsen’in Aston Villa ile her konuda anlaşmasının ardından listenin ilk sırasına Ferdi’nin adını yazdı.

Fanatik'in haberine göre; Alman devi, bu transfer için 25 milyon Euro’yu gözden çıkarırken, yıldız futbolcunun menajerlik şirketi Wasserman ile de ilk teması kurdu. 24 yaşındaki oyuncu şu an Milli Takım ile EURO 2024’e odaklandığı için görüşmelere hiçbir şekilde dahil olmak istemiyor. Sarı-Siyahlılar resmen girişimlere başlarken, Ferdi Kadıoğlu’na bir dev daha talip oldu: Arsenal...

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30 MİLYON EURO

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İngiliz ekibinin de kısa süre içerisinde Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı öne sürüldü. Sarı-Lacivertliler, Milli yıldızdan 30 milyon Euro’nun üzerinde bir gelir bekliyor.

Her ne kadar Mourinho, takımın as oyuncularının tutulmasını istese de Levent Mercan transferi sonrası Ferdi’nin satılma ihtimalinin arttığı öne sürüldü. Önümüzdeki günlerde transfer piyasasında Ferdi Kadıoğlu ismi çok daha fazla duyulacak gibi görünüyor.

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#Transfer#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu

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