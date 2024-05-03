Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifini buldu! Anlaşma tamam, şartlar...

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Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

FERDİ KADIOĞLU'NA TALİPLER VAR

Başta bu yılın flaş takımlarından Leverkusen olmak üzere birçok takımın listesinde yer alan Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği konusunda belirsizlik devam ediyor.

Sarı-lacivertli yönetim, 24 yaşındaki futbolcu için en az 25 milyon euroluk bonservis beklentisine sahip.

ALTERNATİFİ SÜPER LİG'DEN

Milli oyuncunun alternatifi ise Süper Lig'den bulundu. Fenerbahçe'nin, Levent Mercan için Fatih Karagümrük ile 2 milyon euro artı bonus maddeler karşılığında anlaşmaya vardığı belirtildi.

Bu sezon sol bekte gösterdiği performansla dikkatleri çeken 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 1 gol 4 asistlik performans gösterdi.

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SÜLEYMAN HURMA NE DEMİŞTİ?

Levent Mercan'ı sadece Fenerbahçe değil birçok takım istiyor. Nice'ten teklif geldi. Fiorentina gözlemci yolladı. Sezon sonunda bir yere gidecek. Fenerbahçe'ye mi, başka bir yere mi gider bilemiyoruz. Fenerbahçe'nin daha önce ilgisi oldu. Devre arası satmak istemedim. Satmayı çok arzu ettim, ekonomik olarak sıkıntılarım vardı. O dönemin hocası transfere karşı çıkınca Galatasaray'a olan transferi yattı. Galatasaray'a o gün 'Öncelik sizin, isterseniz veririm' dedim.