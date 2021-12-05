Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! Avrupa ekipleri de istiyor ancak...

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Fenerbahçe'nin bu sezon dikkat çeken isimlerinden olan Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Avrupa'nın bazı kulüplerinin de radarında olan 22 yaşındaki genç yıldızını kaptırmak istemeyen sarı-lacivertliler, Ferdi'nin tarafıyla görüşmelere başladı.

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; 21 yaş altında Hollanda adına oynayan ve henüz A Milli Takım tercihini yapmayan Türk asıllı futbolcuya 5 yıllık bir sözleşme teklif edildiği öne sürüldü.

Bu sezon 20 maçta oynayan ve 2 gol atıp 2 de asist yapan Ferdi Kadıoğlu, 2018 yılında NEC Nijmegen'den transfer edilmişti.