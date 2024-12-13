Fenerbahçe fena dağıldı

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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’deki 15. maçında konuk ettiği Monaco karşısında büyük bir şok yaşadı: 69-99. Bu sonuçla iki takım haftayı 10’ar galibiyetle tamamladı. Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk yarısında sarı lacivertliler, Hayes-Davis, Baldwin ve Sertaç ile sayı üretirken, konuk takım Blossomgame, Motiejunas ve Brown ile karşılık verdi. 1. periyot 19-17 Fenerbahçe, ilk yarı 43-38 Monaco üstünlüğüyle kapandı. İkinci devrede sarı lacivertli takım tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Hayes-Davis dışında hiçbir oyuncudan doğru dürüst skor katkısı alamayan, çok top kaybı yapan ve savunmada varlık gösteremeyen Fenerbahçe, farkın açılmasına engel olamadı.

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3. periyot sonunda fark 18 sayıya (54-72) çıkınca, bir gün önce futbolda görülen yönetim protestosu bu maçta da yaşandı. Tribünleri terk eden taraftarlar, “Yönetim istifa” diye bağırdı. Son çeyrekte iyice dağılan Fenerbahçe, salondan 99-69 mağlup ayrıldı.