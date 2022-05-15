Canlı Anlatım: Fenerbahçe Karagümrük maçı

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Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Fenerbahçe: 0

Fatih Karagümrük: 0

Goller

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Tisserand, Ferdi; Zajc, Gustavo, Osayi, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner Erkin, Bistrovic, Biglia, Borini, Emre Mor, Pesic, Ahmed Musa

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mücadele saat 19:00’da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı izlenebiliyor.

FENERBAHÇE

7 maç üst üste kazanıp "ikincilik" yarışında Konyaspor'un 5 puan önüne fırlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta derbi maçta Beşiktaş'la 1-1 berabere kalıp galibiyet serisine nokta koymuştu.

Sarı-lacivertli ekipte Min-jae Kim, Miguel Crespo, Arda Güler ve Dimitris Pelkas sakatlığı; Mert Hakan Yandaş ise cezası nedeniyle Fatih Karagrümrük karşısında forma giyemeyecek.

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Sakatlığını atlatan Attila Szalai'nin son durumu maç saati netleşecek, TD İsmail Kartal'ın "Serdar Aziz & Marcel Tisserand" stoper ikilisiyle maça başlaması bekleniyor.

Mert Hakan'ın yokluğunda İrfan Can Kahveci orta alana daha çok yardım edecek, sağ önde Bright Osayi-Samuel'i izleyeceğiz.

Sol kanatta Ferdi Kadıoğlu ile Diego Rossi'nin ortaklığı aynen devam...

Gole en yakın isim ya Serdar Dursun ya da Enner Valencia olacak. Kartal'ın son kararı henüz belli değil...

FATİH KARAGÜMRÜK

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma umuduyla vites artıran Fatih Karagümrük son 3 lig maçını kazandı ancak "beşincilik" Avrupa bileti için yeterli olmayacak.

An itibariyle "dördüncülük" koltuğunda oturan Başakşehir'in 5 puan gerisinde son 2 haftaya 6. sırada giriyorlar...

Stoperde "Burak Bekaroğlu & Derrick Luckassen" tercih eden Volkan Demirel, Davide Biraschi'yi sağ beke yerleştirdi ve iyi de verim aldı. İtalyan oyuncunun sağ bekte başladığı son 5 maçta 13 puan topladılar.

Sol bekte Caner Erkin, sol önde Yann Karamoh forma giyecek.

Geçen hafta Göztepe karşısında 1 gol 1 asistle oynayan Emre Mor, tabela yapan Fabio Borini hücumda Demirel'in en güvendiği isimler...

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Son 2 maçı pas geçse de Aleksandar Pesic'i de unutmamak lazım! Bu sezon 28 lig maçında forma giydi ve 18 gol katkısı (14 gol - 4 asist) yaptı.