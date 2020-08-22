Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı için geri sayım başladı. Teknik Direktör Erol Bulut'un yeni sezona başlamadan önce takımı teknik ve taktik yönden test etmesine olanak sağlayacak olan Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı, yeni transferlerin de gözlemlenmesine imkan tanıyacak. Peki, Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda izlenebilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

FENERBAHÇE FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı 22 Ağustos Cumartesi günü saat 17:00'da Topuk Yaylası'nda oynanacak. Mücadelenin kanal olarak yayıncısı bulunmuyor. Fenerbahçe'nin açıklamasına göre maç, Fenerbahçe Youtube 'Katıl'dan canlı yayınlanacak.