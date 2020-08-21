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Haber Giriş: 21.08.2020 - 18:57 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda?

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Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda?
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Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, 22 Ağustos Cumartyesi günü saat 17:00'da karşı karşıya gelecek. Mücadele Topuk Yaylası'nda oynanacak.

Fenerbahçe ilk hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı 22 Ağustos Cumartesi günü saat 17:00'da Topuk Yaylası'nda oynanacak. Mücadelenin kanal olarak yayıncısı bulunmuyor. Fenerbahçe'nin açıklamasına göre maç, Fenerbahçe Youtube 'Katıl'dan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda

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