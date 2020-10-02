Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda yeni transfer Papiss Cisse takımla çalıştı.



Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda sarı-lacivertliler, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlanırken, oyuncular tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe'nin antrenmanını kulübün yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş da takip etti.