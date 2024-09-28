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Fenerbahçe farklı kazandı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Botaş#Basketbol
Fenerbahçe farklı kazandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2024 20:33

Fenerbahçe, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği BOTAŞ'ı 81-56 mağlup etti.

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında BOTAŞ'ı 81-56 yendi.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Murat Ciner, Ramazan Sezer Baran, Gündoğan Ali Balaban

Fenerbahçe: Şerife Alperi Onar 9, Olcay Çakır Turgut 5, Badiane 17, Allemand 4, Meesseman 18, Sevgi Uzun 4, İdil Saçalır 6, Milic 12, Tilbe Şenyürek 6, Ayşe Yılmaz

BOTAŞ: Cuic 9, Saliha Mandıracı 6, Rana Uçar, Richardson 16, Cave 25, Gülşah Duman Bıçakçı, Buket Ünal, Melis Dilara Lafatan, İdil Yeniçulha

1. Periyot: 17-19

Devre: 38-36

3. Periyot: 49-46

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#Fenerbahçe#Botaş#Basketbol

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