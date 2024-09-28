Fenerbahçe farklı kazandı

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında BOTAŞ'ı 81-56 yendi.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Murat Ciner, Ramazan Sezer Baran, Gündoğan Ali Balaban
Fenerbahçe: Şerife Alperi Onar 9, Olcay Çakır Turgut 5, Badiane 17, Allemand 4, Meesseman 18, Sevgi Uzun 4, İdil Saçalır 6, Milic 12, Tilbe Şenyürek 6, Ayşe Yılmaz
BOTAŞ: Cuic 9, Saliha Mandıracı 6, Rana Uçar, Richardson 16, Cave 25, Gülşah Duman Bıçakçı, Buket Ünal, Melis Dilara Lafatan, İdil Yeniçulha
1. Periyot: 17-19
Devre: 38-36
3. Periyot: 49-46