Fenerbahçe farkı artırma, Galatasaray 2. zafer peşinde!

Ligde 48 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı lacivertliler, kazanması durumunda Galatasaray ile arasındaki farkı 6 puana çıkaracak. Sarı kırmızılılar ise geçen sezon olduğu gibi bu sezon da deplasmanda kazanırsa zirvede puanlar eşitlenecek ve zirve yarışı yeniden başlayacak.

FENERBAHÇE CEPHESİ

KANARYA’DA 3 EKSİK

· Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci derbide forma giyemeyecek.

LUIZ GUSTAVO BELİRSİZ

· Hatayspor maçında sakatlanan ve tedavisi devam eden Luiz Gustavo’nun durumu maç saatinde belli olacak.

SERDAR-VALENCIA SINIRDA

· Serdar Aziz ile Enner Valencia bugün sarı kart görmeleri durumunda Karagümrük maçında oynayamayacak.

0- F.Bahçe, bu sezon oynadığı ilk derbide deplasmanda Galatasaray ile berabere kalırken, sahasında Beşiktaş’a mağlup oldu ve çıktığı iki derbide de galip gelemedi.

9- Ligde 9 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe, 8 galibiyet, 1 beraberlik aldığı bu seride iç sahada çıktığı son 5 karşılaşmada 5 galibiyet aldı

4- Sarı kırmızılılar ise üst üste 4 maçını kazandı. Denizli, Malatya, Gaziantep ve Başakşehir’i mağlup eden Galatasaray seriyi 5 maça çıkarmak istiyor.

GALATASARAY CEPHESİ

FEGHOULI-FERNANDES YOK

· Sakatlık sonrası tedavi ve adaptasyon süreci devam eden Sofiane Feghouli forma giyemeyecek. Karantina süreci devam eden yeni transfer Gedson Fernandes de kadroda olmayacak.

BELHANDA-LUYINDAMA SINIRDA

· Galatasaray’da Younes Belhanda ve Christian Luyindama derbide kart görmeleri durumunda Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

18- Galatasaray bu sezon oynadığı 22 maçta 46 gol atarken 18 kez topu ağlarında gördü. Toplamda 10 maçta kalesini gole kapatan Aslan, ligin en az gol yiyen takımı.

3- Galatasaray, Süper Lig’de son 6 sezonda çıktığı 22 derbide sadece 3 kez kazanabildi. Cimbom 9 defa kaybederken 10 maç berabere bitti

20- Sarı kırmızılılar derbi maçlarda sıkıntılı görüntüsüne karşın geçen sezon deplasmanda F.Bahçe’yi yenerek rakibini Kadıköy’de 20 yılı aşkın süre sonra mağlup etmişti.

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