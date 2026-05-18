Fenerbahçe-Eyüpspor maçını yazdı: Sezonun özeti gibi! Hangileri kalacak, hangileri olmayacak?

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 sona erdi.

Eyüpspor, 17. dakikada Mateusz Legowski ve 36. dakikada Metehan Altunbaş ile 2-0 öne geçti.

68. dakikada Fred, Fenerbahçe adına ilk golü attı. Kerem Aktürkoğlu, 79 ve 81. dakikada attığı gollerle Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

86. dakikada oyuan giren Talha Ulvan, 87. dakikada skoru 3-3'e getiren golü attı.

FENERBAHÇE BERABERLİKLE KAPATTI

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligi 74 puanla ikinci sırada tamamladı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesinde yer alma hakkı kazandı.

FIRAT AYDINUS: SEZONUN ÖZETİ GİBİ BİR MAÇTI!

Hürriyet spor yazarlarından Fırat Aydınus, Fenerbahçe'nin Eyüpspor beraberliğini değerlendirdi:

Fenerbahçe'nin Eyüp karşısında verdiği pozisyonlar ve yediği golleri bu sezon çok kez gördük.

Sil baştan başlamak gerek bazen ama bunun için bir şeylerin de bitmesi gerekir ve bu sezon da Fenerbahçe için silbaştan başlama adına bitti. Dün oynanan 5 maçın 4’ü küme düşme hattındaki takımların kaderini belirleme açısından birbirleriyle bağlantılıydı. Bunlardan biri de Fenerbahçe-Eyüp maçıydı.

Diğer maçlardan 1 dakika 36 saniye geç başlayan müsabakanın başından itibaren top hakimiyeti ve oyun kontrolü Fenerbahçe’de idi. Ancak Eyüpspor rakip kaleye ilk gelişinde golü buldu. Bu golden sonra da aynı şekilde topla oynama üstünlüğü Fenerbahçe’de iken, ilk gole benzer bir pozisyon ve golle Eyüpspor farkı 2’ye çıkardı.

2 FAULE 3 SARI KART!

Aslında verilen bu iki pozisyon ve yenilen goller, Fenerbahçe adına sezonun özeti gibiydi. İlk 45 dakika sona erdiğinde yönetim-teknik heyet değişimleri ile yeni sezona girecek Fenerbahçe’de, sahada bulunan oyuncuğu topluluğundan ‘Hangileri kalacak, hangileri olmayacak acaba?’ sorusu akıllara getirmiştir muhakkak.

İlk yarının istatistikleri skor ile tamamen tersti... Topla oynama yüzde 77’ye 23, rakip ceza sahasına girme 19’a 3 Fenerbahçe lehine idi. Ancak en önemli veri, 2 faul yapan Fenerbahçeli futbolcuların 3 sarı kart görmesiydi. Dikkatimi çekti!

İLK YARININ KOPYASI GİBİYDİ

Maçların ikinci yarıları hayrettir ki aynı anda başladı. Kadıköy’deki ikinci devre, ilk 45 dakikanın kopyasıydı. Oyunun kontrolü Fenerbahçe’deydi yine. 70. dakikada Fred ile golü de buldu. Bu andan sonra Kerem devreye girdi ve attığı gollerle Fenerbahçe’yi 3-2 öne geçirirken Eyüpspor’u zora soktu. Aynı anda Antalya’nın golü gelince Eyüpspor Süper Lig’e veda ediyor denirken, maçın sonlarına doğru Talha Ülvan’ın attığı gol dramatik bir son yaşattı ve Akdeniz temsilcisi küme düştü.

TÜRKMEN CEPHESiNDE DEĞiŞEN BiR ŞEY YOK

Hakem Mehmet Türkmen mi? Aynı tas aynı hamam. Bir ileri iki geri dahi değil, hep geriye gidiş! Eeee tabi nasıl yönetirse yönetsin yine maç, yine maç. O da kendini ‘Ben en iyisiyim’ sanıyor. Örnek Muğla-Elazığ maçı sonrası bu karşılaşmaya verilmesi. Son Süper Lig maçının bu müsabakadan önce Kayseri-Eyüp maçı olması vs.

Bu atamalara bakınca MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, “Düdük bende, istediğim kararı verip istediğimi istediğim maça atarım” diyor. Türkmen, gelecek sezon için hakem kadrosunda FİFA hakemi olarak kalacak. Kalmalı da kesinlikle. Zira yeni sezonun hakem formlarının tanıtımı için de gerekli olacak sezon başında!