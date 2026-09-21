×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe-Eyüpspor maçını Nihat Kahveci yorumladı: Vedat'a yapılan müdahale penaltı! Kramponu bile çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Fenrebahçe-Eyüpspor#Nihat Kahveci#Vedat Muriqi
Fenerbahçe-Eyüpspor maçını Nihat Kahveci yorumladı: Vedata yapılan müdahale penaltı Kramponu bile çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 11:26

Fenerbahçe, Süper Lig'de uzun yıllar unutulmayacak bir galibiyete imza atarak Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Maç sonrası Nihat Kahveci, sarı lacivertlileri değerlendirdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, evinde Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, sarı lacivertlilerin tarihi galibiyeti olan 8-0'lık skorla sonuçlandı.

Fenerbahçe-Eyüpspor maçını Nihat Kahveci yorumladı: Vedata yapılan müdahale penaltı Kramponu bile çıktı

Maç sonrası Türk futbolunun eski golcülerinden Nihat Kahveci, Youtube platformunda sarı lacivertlileri değerlendirdi.

Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde oldu:

"Şampiyonlar Ligi maçından sonra beklenilmeyen bir istifa, Fenerbahçeli taraftarların mutlu olmadığı bir dönem.

'Ne oluyor ya? kaos! Hocamız gidiyor.' Kimisi, 'Gitsin aman gelmesin' dediği bir dönem... Birden Aziz başkanın açıklamaları geldi...

Fenerbahçe-Eyüpspor maçını Nihat Kahveci yorumladı: Vedata yapılan müdahale penaltı Kramponu bile çıktı

Haberin Devamı

Hadi o süreç öyle devam etti, Antep deplasmana gidildi. Antep deplasmanında beklenilmeyen iki puan kaybı, zaten lige Gençlerbirliği deplasmanında üç puan kaybı ile başlayan Fenerbahçe’de taraftarlar, dün kaostaydı.

Bugün, dün akşamki Trabzonspor galibiyetinden sonra, Galatasaray puan kaybettiğinde Fenerbahçeli taraftarlar 'İşte bize fırsat geldi, değerlendirelim.' dediler.

Fenerbahçe-Eyüpspor maçını Nihat Kahveci yorumladı: Vedata yapılan müdahale penaltı Kramponu bile çıktı

Genelde değerlendirmeyen Fenerbahçe takımı olduğundan, acabalarla başlayan bir maç, ilk yarı 5-0...

Hayatlarındaki en rahat, son dönemlerdeki en rahat Süper Lig maçını izlediler.

Fenerbahçe-Eyüpspor maçını Nihat Kahveci yorumladı: Vedata yapılan müdahale penaltı Kramponu bile çıktı

'VEDAT'A YAPILAN MÜDAHALE NET PENALTI'

Vedat'a yapılan müdahale net penaltıydı. Çünkü, krampon ile orada resmen bir basma var. Kramponu bile çıktı topuğundan.

Fenerbahçe-Eyüpspor maçını Nihat Kahveci yorumladı: Vedata yapılan müdahale penaltı Kramponu bile çıktı

Fenerbahçe-Eyüpspor maçını Nihat Kahveci yorumladı: Vedata yapılan müdahale penaltı Kramponu bile çıktı

Fenerbahçe-Eyüpspor maçını Nihat Kahveci yorumladı: Vedata yapılan müdahale penaltı Kramponu bile çıktı

Haberin Devamı

Greenwood da sağ ayakla kullandı penaltıları, kornerleri sağ ayak ile kullanıyor. Penaltıyı da güzel bir şekilde attı.

Fenerbahçe için güzel bir gece. Milli takım devre arasına galip gelerek girmek önemli, 8 gol ile girmek daha önemli. Moral açısından önemli."

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenrebahçe-Eyüpspor#Nihat Kahveci#Vedat Muriqi

BAKMADAN GEÇME!