Fenerbahçe-Eyüpspor maçını Nihat Kahveci yorumladı: Vedat'a yapılan müdahale penaltı! Kramponu bile çıktı

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Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, evinde Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, sarı lacivertlilerin tarihi galibiyeti olan 8-0'lık skorla sonuçlandı.

Maç sonrası Türk futbolunun eski golcülerinden Nihat Kahveci, Youtube platformunda sarı lacivertlileri değerlendirdi.

Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde oldu:

"Şampiyonlar Ligi maçından sonra beklenilmeyen bir istifa, Fenerbahçeli taraftarların mutlu olmadığı bir dönem.

'Ne oluyor ya? kaos! Hocamız gidiyor.' Kimisi, 'Gitsin aman gelmesin' dediği bir dönem... Birden Aziz başkanın açıklamaları geldi...

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Hadi o süreç öyle devam etti, Antep deplasmana gidildi. Antep deplasmanında beklenilmeyen iki puan kaybı, zaten lige Gençlerbirliği deplasmanında üç puan kaybı ile başlayan Fenerbahçe’de taraftarlar, dün kaostaydı.

Bugün, dün akşamki Trabzonspor galibiyetinden sonra, Galatasaray puan kaybettiğinde Fenerbahçeli taraftarlar 'İşte bize fırsat geldi, değerlendirelim.' dediler.

Genelde değerlendirmeyen Fenerbahçe takımı olduğundan, acabalarla başlayan bir maç, ilk yarı 5-0...

Hayatlarındaki en rahat, son dönemlerdeki en rahat Süper Lig maçını izlediler.

'VEDAT'A YAPILAN MÜDAHALE NET PENALTI'

Vedat'a yapılan müdahale net penaltıydı. Çünkü, krampon ile orada resmen bir basma var. Kramponu bile çıktı topuğundan.

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Greenwood da sağ ayakla kullandı penaltıları, kornerleri sağ ayak ile kullanıyor. Penaltıyı da güzel bir şekilde attı.

Fenerbahçe için güzel bir gece. Milli takım devre arasına galip gelerek girmek önemli, 8 gol ile girmek daha önemli. Moral açısından önemli."

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)