FenerbahÃ§e-EyÃ¼pspor maÃ§Ä± sonrasÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±! Åžampiyonluk konuÅŸmasÄ±

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Trendyol SÃ¼per Lig'in 6. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e sahasÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi EyÃ¼pspor'u 8-0 maÄŸlup etti ve milli araya oldukÃ§a moralli girdi.

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TAKIMA MESAJ VERDÄ°

SarÄ±-lacivertlilerin teknik direktÃ¶rÃ¼ Ä°smail Kartal mÃ¼cadelenin ardÄ±ndan soyunma odasÄ±nda oyunculara mesaj verdi.

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'SÄ°Z BAÅžARDINIZ'

Oyunculara neler yapabileceklerini gÃ¶sterdiklerini sÃ¶yleyen Ä°smail Kartal, "18 yÄ±l aradan sonra bu takÄ±mÄ± Åžampiyonlar Ligiâ€™ne Ã§Ä±karan sizsiniz. TakÄ±mÄ± tarihi bir galibiyete taÅŸÄ±yan da Åžampiyonlar Ligiâ€™ne puanla baÅŸlayan da sizsiniz. Neler yapabileceÄŸinizi gÃ¶sterdiniz." ifadelerini sarf etti.

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'ÅžAMPÄ°YON OLACAÄžIZ'

Sezon sonunda ÅŸampiyon olacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen tecrÃ¼beli teknik adam ÅŸu sÃ¶zlerle cÃ¼mlelerini noktaladÄ±:

"Åžimdi dinlenme zamanÄ±. SonrasÄ±nda ise her zamankinden daha fazla Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Ä°zin dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nde herkesi yÃ¼zde 100 hazÄ±r gÃ¶rmek istiyorum. Seri galibiyetlerle hedeflerimizi tek tek yakalayacaÄŸÄ±z. Bu takÄ±m sezon sonunda ÅŸampiyon olacak."

6 GÃœN Ä°ZÄ°N VERÄ°LDÄ°

FenerbahÃ§eâ€™de tarihi EyÃ¼pspor zaferinin Ã¶dÃ¼lÃ¼ 6 gÃ¼nlÃ¼k izin oldu. Rakibini 8-0â€™lÄ±k farklÄ± skorla devirerek milli araya moralli giren SarÄ±-Lacivertlilerâ€™de teknik direktÃ¶r Ä°smail Kartal, oyuncularÄ±na pazar gÃ¼nÃ¼ne kadar izin verdi. YoÄŸun maÃ§ trafiÄŸinin ardÄ±ndan dinlenme fÄ±rsatÄ± yakalayan futbolcular, izin dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nde yeniden SamandÄ±raâ€™da toplanarak milli ara sonrasÄ± oynanacak kritik karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸlayacak.

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