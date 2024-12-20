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Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında hata istemiyor! Muhtemel 11'ler...

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#Fenerbahçe#Eyüpspor#Süper Lig
Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında hata istemiyor Muhtemel 11ler...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 07:00

Lider Galatasaray ile puan farkının açılmasını istemeyen Fenerbahçe, bugün Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekipte 4 eksik var, kaleyi İrfan Can Eğribayat koruyacak.

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Fenerbahçe, Süper Lig’de ilk yarının son maçı olan Eyüp deplasmanında sezonun en kritik maçlarından birine çıkıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadelede Emre Kargın düdük çalacak.

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TAKIMDA 4 EKSİK VAR

Zirve yarışında lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde yer alan Kanarya olası bir puan kaybı durumunda farkın daha da açılmaması için bugün deplasmandan 3 puanla dönmenin planlarını yapıyor. Fenerbahçe’de sezonu kapatan Jayden Oosterwolde’nin yanı sıra Başakşehir maçında sakatlanan Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Oğuz Aydın bugün forma giyemeyecek. Son maçı tribünden izleyen stoper Samet Akaydin’in, Becao’nun yokluğunda kulübedeki yerini alması beklenirken maçın kadrosuna alınması bekleniyor.

KALE İRFAN CAN'IN

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho bugün kalede sakatlığını atlatan İrfan Can Eğribayat’a görev verecek. Cezası biten Alexander Djiku da bugün Çağlar ile birlikte savunmanın göbeğinde görev alacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında hata istemiyor Muhtemel 11ler...

 

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#Fenerbahçe#Eyüpspor#Süper Lig

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