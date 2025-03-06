Fenerbahçe evinde kazanır, R. Sociedad – M. United ve Roma - A. Bilbao maçlarında karşılıklı goller atılır! İşte Misli’den Günün Şampiyon Tercihleri…

Haberin Devamı

Fenerbahçe - Rangers: Maç Sonucu 1 (1.47 yerine 1.55)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Fenerbahçe – Rangers karşılaşmasında Misli yazarı Safa Can Konuksever’in tahmini temsilcimizin kazanacağı yönünde.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Yorumu

Rangers sancılı bir süreçten geçiyor, hem saha içi hem de saha dışında. Özellikle defansif anlamda ciddi problemleri var. Fenerbahçe'de ise tam tersi bir hava, motivasyon söz konusu. Mourinho'nun bu tip eleme maçlarındaki tecrübesini ve etkisini anlatmaya gerek yok. Anderlecht eşleşmesinin bir benzerini izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani iç saha yine Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. Osayi ve Fred önemli eksikler, Oğuz da UEFA listesinde yok. Fakat geniş kadro bugünler için var. Temsilcimiz galip gelecektir.



Real Sociedad - Manchester United: Karşılıklı Gol Var (1.69 yerine 1.77)

Haberin Devamı

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Real Sociedad - Manchester United karşılaşmasında Misli yazarı Çağrı Davran, karşılıklı goller bekliyor.

Misli Yazarı Çağrı Davran’ın Yorumu

Real Socided, son iki resmi maçını da kaybetti. Ancak son 3 resmi sınavında kayıp yaşamayan (2b, 1g) Manchester United da, en az onlar kadar güven vermiyor. LaLiga'da kötü bir tablo çizen Sociedad, Avrupa'da kısmen daha iyi durumda ve bu kulvarda iç sahada 5 karşılaşmada 4 galibiyet alırken, 1 yenilgisinde de (Anderlecht'e karşı) gol atmayı başardı. Buna karşılık İngiliz ekibi Avrupa'da 4 dış saha maçında da ağları salladı ve sadece 1'inde (FCSB'ye karşı) gol yemedi. Sociedad'dan sonra ligde Arsenal'i ağırlayacak Man United, bununla birlikte son 3 resmi maçında da kalesini gole kapatamadı. Kağıt üzerinde eşleşmenin ilk ayağına, 'karşılıklı gol var' seçeneği yakışacaktır.



AS Roma - Athletic Bilbao: Karşılıklı Gol Var (1.68 yerine 1.71)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan AS Roma - Athletic Bilbao karşılaşmasında Misli yazarı Görkem Tezer, iki ekibin de karşılıklı goller bulacağını düşünüyor.

Haberin Devamı

Misli Yazarı Görkem Tezer’in Yorumu

Dünya basınında birçok futbol sever için erken final gözüyle bakılan bu eşleşmede İspanyol temsilcisi Bilbao, benim açımdan turun favorisi olarak ön plana çıkıyor. Turnuvanın başlangıcından itibaren takip ettiğim konuk ekip, hücum hattında kolay sonuca gidebilmenin yanı sıra orta sahada da birçok kez rakiplerine üstünlük kurmayı başardı şu ana kadar. Özellikle top rakibe geçtiğinde orta alanda rakip oyunculara uyguladıkları baskı, benim açımdan en önemli belirleyici etkenlerden biri. Ev sahibi Roma ise yıllardır savunma hattına önem veren bir ekip olsa da bu maçta turu geçmek istiyorsa şayet, gol ve goller bulmak durumunda. Kazanmaları onlar adına önemli olacaktır. İki ekip de kazanmak için sahaya çıkacak. Ofansif yetenekleri güçlü olan takımların bu zorlu eşleşmesinde öncelikli seçimim KG Var seçeneği olacak.



*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

Haberin Devamı

Misli’den yeni üyelere 500 TL!

Misli’ye yeni üye olan herkes 500 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve 500 TL kazanma şansını yakalayın. Şampiyon oranlar ile maçların heyecanını daha fazla yaşayın! Kampanya detayları Misli'de...