Fenerbahçe evinde 3’te 3 için sahada

Spor Arena / Süleyman ARAT - Ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan çıkaran sarı lacivertliler, galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

Kanarya’da sakatlıkları bulunan Altay, Sadık ve Perotti bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığını tamamen atlatan Gökhan Gönül’ün ise 11’de olması beklenirken bugün şans verilmesi durumunda Mesut Özil de 52 gün sonra sahalara dönmüş olacak.

27 - Süper Lig tarihinde 36. kez karşılaşacak F.Bahçe ile Kasımpaşa arasındaki rekabette sarı lacivertliler 27-4 üstün durumda.

9 - Kasımpaşa’yı konuk ettiği son 9 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe bu seride 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken en son Kasım 2009’da kaybetti.

9 - F.Bahçe’de 9 isim ceza sınırında. Caner, pelkas, İrfan Can, Sosa, Tisserand, Serdar, Sinan, Ferdi ve Gökhan bugün kart görürlerse Alanya’da forma giyemeyecek.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...