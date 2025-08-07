×
Fenerbahçe Evander için resmi transfer teklifi yapacak! Böyle duyurdular

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Evander
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2025 14:58

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına önemli hamleler yapan Fenerbahçe, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Archie Brown ve Jhon Duran gibi isimleri kadrosuna katarken, transferde hız kesmiyor. Sarı-Lacivertliler, bu kez rotasını Amerika Birleşik Devletleri’ne çevirdi. Sarı lacivertliler, Brezilyalı 10 numara Evander için düğmeye bastı. İşte ayrıntılar…

Fenerbahçe, MLS ekiplerinden FC Cincinnati forması giyen Brezilyalı 10 numara Evander’in transferi için düğmeye bastı. 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Foot Mercato’da yer alan habere göre sarı lacivertliler, Evander için kısa süre içinde oyuncunun takımı Cincinnati’ye resmi teklif yapacak.

29 MAÇTA 19 GOL 10 ASİST

Evander, 2025 sezonunda Cincinnati formasıyla 29 resmi maçta görev alırken 19 gol, 10 asistlik katkı sağladı. Yıldız futbolcu, hücumdaki etkinliği ve oyun görüşüyle ön plana çıkıyor.   

AVRUPA TECRÜBESİ VAR

Kariyerine Vasco da Gama’da başlayan Evander, 2018’de Avrupa’nın yolunu tutarak Danimarka temsilcisi Midtjylland’a transfer olmuştu. Burada geçirdiği başarılı dönem sonrası Portland Timbers’a imza atan Brezilyalı oyuncu, son olarak MLS takımlarından FC Cincinnati’de kariyerini sürdürüyor.

 

#Fenerbahçe#Transfer#Evander

