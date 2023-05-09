Fenerbahçe, Euroleague'de Olympiakos'a konuk oluyor!

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THY EuroLeague’de Fenerbahçe Beko, play-off serisi 5. ve son maçında Olympiakos’a konuk olacak. Atina’daki Barış ve Dostluk Salonu’nda TSİ 21.30’da başlayacak karşılaşmayı kazanan takım dörtlü finale yükselecek. Fenerbahçe 2-2 devam eden seride bugün de galip gelirse hem iki yıllık dörtlü final hasretine son verecek hem de EuroLeague tarihinde play-off 5. maçını deplasmanda kazanan ilk takım olacak. Elbette bu haftanın diğer deplasman ekipleri Maccabi ve Partizan’ın da böyle şansları var.

DEVİN BOOKER FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe kazanırsa, aynı zamanda organizasyon tarihinde, 1 numaralı seri başını eleyen ilk 8 numaralı takım olacak. Sarı lacivertlilerin koçu Dimitris İtoudis bu kritik maçta sakat olan Devin Booker’dan faydalanamayacak. Bununla beraber sakatlıkları geçen Nemanja Bjelica ve Scottie Wilbekin forma giyebilecek. Dörtlü final 19-21 Mayıs’ta Kaunas’ta düzenlenecek. Fenerbahçe tur atlarsa dörtlü finalin ilk maçında Monaco-Maccabi eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

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ESPN MAÇI ABD’DE YAYIMLAYACAK

ABD merkezli dünyaca ünlü yayın kuruluşu ESPN ve EuroLeague arasındaki anlaşma gereği kanal iki yıl boyunca play-off ve dörtlü finalleri ABD’de canlı yayımlayacak. Bu anlaşma gereği yayımlanacak ilk maç Olympiakos-F.Bahçe olacak. Mücadele S Sport’tan da yayımlanacak.

PLAY-OFF’TA iLK 4 MAÇ

Olympiakos-F.Bahçe 79-68

Olympiakos-F.Bahçe 78-82

F.Bahçe-Olympiakos 71-72

F.Bahçe-Olympiakos 73-69