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Fenerbahçe, Euroleague'de Olympiakos'a konuk oluyor!

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#Fenerbahçe Beko#Olympiakos#Euroleague
Fenerbahçe, Euroleaguede Olympiakosa konuk oluyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 07:00

Sarı lacivertli ekip Euroleague play-off beşinci maçında Yunan devi Olympiakos’a konuk olacak. İtoudis’in öğrencileri bugün galip geldikleri takdirde, kulübü 6. kez dörtlü finale taşımakla kalmayacak, EuroLeague tarihinde deplasmanda oynadığı play-off 5. maçı kazanan ilk takım olacak. Ayrıca organizasyonda ilk kez 8 numaralı ekip, normal sezon liderini elemiş olacak. 

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THY EuroLeague’de Fenerbahçe Beko, play-off serisi 5. ve son maçında Olympiakos’a konuk olacak. Atina’daki Barış ve Dostluk Salonu’nda TSİ 21.30’da başlayacak karşılaşmayı kazanan takım dörtlü finale yükselecek. Fenerbahçe 2-2 devam eden seride bugün de galip gelirse hem iki yıllık dörtlü final hasretine son verecek hem de EuroLeague tarihinde play-off 5. maçını deplasmanda kazanan ilk takım olacak. Elbette bu haftanın diğer deplasman ekipleri Maccabi ve Partizan’ın da böyle şansları var.

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DEVİN BOOKER FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe kazanırsa, aynı zamanda organizasyon tarihinde, 1 numaralı seri başını eleyen ilk 8 numaralı takım olacak. Sarı lacivertlilerin koçu Dimitris İtoudis bu kritik maçta sakat olan Devin Booker’dan faydalanamayacak. Bununla beraber sakatlıkları geçen Nemanja Bjelica ve Scottie Wilbekin forma giyebilecek. Dörtlü final 19-21 Mayıs’ta Kaunas’ta düzenlenecek. Fenerbahçe tur atlarsa dörtlü finalin ilk maçında Monaco-Maccabi eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

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ESPN MAÇI ABD’DE YAYIMLAYACAK

ABD merkezli dünyaca ünlü yayın kuruluşu ESPN ve EuroLeague arasındaki anlaşma gereği kanal iki yıl boyunca play-off ve dörtlü finalleri ABD’de canlı yayımlayacak. Bu anlaşma gereği yayımlanacak ilk maç Olympiakos-F.Bahçe olacak. Mücadele S Sport’tan da yayımlanacak.

PLAY-OFF’TA iLK 4 MAÇ

Olympiakos-F.Bahçe 79-68
Olympiakos-F.Bahçe 78-82
F.Bahçe-Olympiakos 71-72
F.Bahçe-Olympiakos 73-69

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#Fenerbahçe Beko#Olympiakos#Euroleague

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