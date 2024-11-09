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Fenerbahçe EuroLeague'de harikalar yaratıyor: 3'te 3...

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#Fenerbahçe Beko#Euroleague#Sporanasayfa
Fenerbahçe EuroLeaguede harikalar yaratıyor: 3te 3...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 11:16

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 8. hafta maçında Fransız ekibi ASVEL'i 77-73 mağlup ederek ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

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THY EuroLeague'de ASVEL'e konuk olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ilk yarısını 36-33 geride kapattığı maçı 77-73 kazanarak Fransa'dan galibiyetle döndü.

Sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes-Davis 25 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, Marko Guduric 12, Bonzie Colson 10 sayıyla katkı sağladı.

Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri bu sonuçla EuroLeague'de 8. haftayı 6 galibiyetle tamamladı. Fenerbahçe, Asvel müsabakası ile birlikte Maccabi ve Partizan galibiyetlerinin ardından seriyi 3 maça çıkardı. Öte yandan bu sezon dış sahada oynadığı A. Efes, ALBA Berlin ve ASVEL müsabakalarını da kazanmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, ligin 9. haftasında 12 Kasım Salı günü Alman takımı Bayern Münih'i konuk edecek.

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#Fenerbahçe Beko#Euroleague#Sporanasayfa

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