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Fenerbahçe, Euroleague'de 49 sayı fark attı

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#Fenerbahçe Alagöz Holding#Asvel#Basketbol
Fenerbahçe, Euroleaguede 49 sayı fark attı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 21:48

Kadınlar Euroleague A Grubu 2'nci maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, konuk ettiği Asvel'i 106-57 mağlup etti.

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Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Euroleague A Grubu 2'nci maçında kendi evinde Asvel'i 106-57 mağlup etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe’de 23 sayıyla Napheesa Collier oldu. 

SALON: Metro Enerji Spor

HAKEMLER: Jan Baloun, Kirile Tvauri, Veronika Obertova

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Sevgi Uzun 6, Alperi Onar 14, Meesseman 19, Anderson 8, Tilbe Şenyürek 10, McBride 22, Collier 23, Lekovic 2, Laksa 2, Duygu Özen

Asvel: Fauthoux 15, Gruda 9, Chery 14, Ciak 2, Camara 2, Mouyokolo 2, Allemand 3, Davis 2, Miyem 8, Risacher

1İNCİ PERİYOT: 31-9

İLK YARI: 49-36

3ÜNCÜ PERİYOT: 76-50

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#Fenerbahçe Alagöz Holding#Asvel#Basketbol

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