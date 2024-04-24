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Fenerbahçe eski hocası Jorge Jesus'a bir şok daha

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#Jorge Jesus#Al Hilal#Fenerbahçe
Fenerbahçe eski hocası Jorge Jesusa bir şok daha
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 08:23

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, tarihi rekora imza atmış ve 34 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Portekizli teknik adam için son bir haftada ise işler iyiye gitmedi.

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2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, geçen temmuz ayında Al Hilal'in başına geçmişti. 

Teknik direktörlüğünü Portekizli Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal, mart ayında üst üste 34 maç kazanarak tarihi bir rekora imza atmıştı.

34 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ, YARI FİNALDE DE VEDA ETTİ

AFC Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Al Ain'e yenilen Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in 34 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, bu kez de Asya Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda etti.

Yarı finalin ilk maçında Hernan Crespo'nun çalıştırdığı Al Ain'e 4-2 kaybeden Al Hilal, rövanşı 2-1 kazansa da toplamda 5-4'lük skorla turnuvadan elendi.

Jorge Jesus'un öğrencileri, Suudi Arabistan Pro Lig'de bitime 7 hafta kala en yakın rakibi Al Nassr'ın 9 puan önünde zirvede yer alıyor.

 

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#Jorge Jesus#Al Hilal#Fenerbahçe

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