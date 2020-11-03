MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe, eski futbolcusu Zeki Rıza Sporel'i andı
GeriFutbol Fenerbahçe, eski futbolcusu Zeki Rıza Sporel'i andı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 03.11.2020 - 13:35 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe, eski futbolcusu Zeki Rıza Sporel'i andı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe, eski futbolcusu Zeki Rıza Sporel'i andı
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu ve başkanı Zeki Rıza Sporel'i ölümünün 51. yılında andı.

Kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Çubuklu ve milli forma altında ilklere imza atan, soyadını Atamızdan alan, eski başkanımız ve kaptanımız Zeki Rıza Sporel'i saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

1898'de doğan Zeki Rıza Sporel 1922-1923'te gol yemeden İstanbul Ligi'nde şampiyon olan sarı-lacivertli takımın formasını giydi. Sporel, A Milli Futbol Takımı'nın 26 Ekim 1923'te Romanya ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı maçta 2 gol atarak milli takımın ilk gollerini atan oyuncu olarak tarihe geçti.
Sporel, 1955-1958 yılları arasında da Fenerbahçe Kulübünün başkanlığını yapmıştı.

Fenerbahçe, eski futbolcusu Zeki Rıza Sporeli andı

"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle