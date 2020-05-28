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GeriFutbol Fenerbahçe, eski başkanlarından Metin Aşık'ı andı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.05.2020 - 11:13,Son Güncelleme:

Fenerbahçe, eski başkanlarından Metin Aşık'ı andı!

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Fenerbahçe, eski başkanlarından Metin Aşık'ı andı!
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Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Metin Aşık'ın vefatının birinci yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan mesajda, "Kulübümüze 4 yıl başkanlık yapmış, camiamızın değerli isimlerinden Metin Aşık'ı aramızdan ayrılışının 1. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Metin Aşık, 1989-1993 yıllarında Fenerbahçe Kulübünün başkanlığını yapmıştı.

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