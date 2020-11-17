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GeriFutbol Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın adının verildiği Düzce'deki caddeye tabela asıldı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 15:26 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın adının verildiği Düzce'deki caddeye tabela asıldı

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Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın adının verildiği Düzce'deki caddeye tabela asıldı
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Düzce Belediyesince, Fenerbahçe Spor Kulübüne 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım'ın kentte isminin verildiği caddeye tabelası asıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yıldırım'ın isminin Şıralık Spor Kompleksi'nin olduğu caddeye verilmesi ile ilgili belediye meclisinden çıkan kararın ardından caddeye tabela yerleştirildiği belirtildi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce'ye çok önemli katkıları olan eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın adının yaşatılmasının değerli olduğunu kaydederek, "Sayın Aziz Yıldırım sadece Türk Futbolu için değil amatör spor kulüplerine verdiği destek ile de Türkiye'nin önemli spor adamlarından biridir. Onun ismini Düzce'mizde Şıralık'ta spor kompleksimizin de olduğu bir caddeye vererek yaşatmak bizler için bir şereftir. Düzce'mize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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Yıldırım'ın isminin ve fotoğrafının bulunduğu tabela, Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri tarafından hazırlanarak cadde üzerine yerleştirildi.

 

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırımın adının verildiği Düzcedeki caddeye tabela asıldı

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