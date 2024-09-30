Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a geçmiş olsun ziyareti

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Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan ve ameliyat olduktan sonra hastanede tedavisi süren Serhat Akın'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın'ı ziyaret etti. Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan ve ameliyat olduktan sonra hastanede tedavisi devam eden Akın'a yapılan ziyarette sarı-lacivertlilerin eski yöneticilerinden Mahmut Uslu ve iş insanı Murat Zorlu da yer aldı.