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Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a geçmiş olsun ziyareti

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#Fenerbahçe#Serhat Akın#Aziz Yıldırım
Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırımdan Serhat Akına geçmiş olsun ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 12:06

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım silahlı saldırıya uğrayan ve ameliyat olan Serhat Akın'ı ziyaret etti.

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Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan ve ameliyat olduktan sonra hastanede tedavisi süren Serhat Akın'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın'ı ziyaret etti. Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan ve ameliyat olduktan sonra hastanede tedavisi devam eden Akın'a yapılan ziyarette sarı-lacivertlilerin eski yöneticilerinden Mahmut Uslu ve iş insanı Murat Zorlu da yer aldı.

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#Fenerbahçe#Serhat Akın#Aziz Yıldırım

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