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Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ile Moussa Sow bir araya geldi
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Moussa Sow, Hasan Çetinkaya ve Cenk Başak'la ile bir araya geldi.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, eski futbolcu Moussa Sow, takımın eski idari menajeri Hasan Çetinkaya ve eski yönetici Cenk Başak'la ile bir araya geldi. İstanbul'daki bir AVM'de bir araya gelen ekip yemek yedi.
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