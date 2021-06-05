Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım: "Dik durduk ve ele geçiremediler"

3 Temmuz döneminde cezaevine giren F.Bahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, şike kumpası davasının ardından yaptığı açıklamada tarihi bir karar alındığını söyledi. Yıldırım FETÖ’nün F.Bahçe’ye ve kendilerine değil bu ülkeye, Cumhuriyet’e de savaş açtığını belirtirken şu ifadeleri kullandı:

İLK BİZ VERDİK

Şikede kumpas davasının açılmasını sağlayan ve ilk dilekçeyi veren Aziz Yıldırım ile yürekli 108 kişidir. Bu davanın açılmasını sağlayan yürekli emniyet mensuplarına, bu davayı açan savcıya ve karar veren mahkeme heyetine teşekkür ediyorum.

BU HAİNLER BAŞLATTI

Kumpası kanıtlayan yüce Türk adaleti tarihi bir karar almıştır. Çünkü bu vatan hainlerinin aldığı cezaları Türk milleti vermiştir. Ergenekon, Balyoz, OdaTV, Cübbeli Ahmet, casusluk kumpaslarını başlatan bu cezaları alanlar!

İŞBİRLİKÇİLER ARAŞTIRILMALI

Kumpasın bir de medya ayağı var. Bizim savcılıkta bekleyen suç duyurularımız var! O dönem FETÖ’yle işbirliği yapan medyanın da soruşturulması gerekiyor. Davaların açılması şart. Bu karar, vatanımız için, Cumhuriyetimiz için de moral verici bir karardır!

100 KATI YAŞANACAKTI

3 Temmuz 2011’den sonra kulüp ve taraftar ayağa kalktı, direnişe geçti. Ben içerideyken duyuyordum, işadamlarını, sanatçıları alacaklardı ve dalga dalga geleceklerdi. Yapamadılar. Çünkü biz dik durduk. Yoksa 100 katı daha fazla olay yaşanacaktı.”

· Şike davası kapsamında 3 Temmuz 2011’de gözaltına alındı. 365 gün sonra, 2 Temmuz 2012’de tahliye edildi.

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...