Fenerbahçe eski asbaşkanı Mahmut Uslu sessizliğini bozdu! ‘Ali Koç’a yalvardım, biz olsak UEFA sözleri sonrası Pereira’yı kovardık’

Haberin Devamı

Fenerbahçe eski asbaşkanı ve basın sözcüsü Mahmut Uslu, Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya ses getirecek açıklamalar yaptı.

Başkan Ali Koç'un, geçen sezon yaptığı "Sivasspor maçından sonra sevindiniz mi yoksa üzüldünüz mü?" çıkışına sert yanıt veren Uslu, teknik direktör Vitor Pereira'nın "Bu kulüpte UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağımızı düşünen mi var?" sözleri için 'Biz olsaydık Pereira’yı kovardık' şeklinde konuştu.

Ali Koç'un hayali düşman yarattığını belirten Mahmut Uslu, "İnsanlar 'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon' diye bağırıyor. İşlerini konsantre olup Fenerbahçe’yi şampiyon yapsınlar." dedi.

Rossi ve Berisha'nın fırsat transferleri olmadığı görüşünü savunan Uslu, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in geri dönüşlerine de eleştiriler getirdi.

MAHMUT USLU'NUN TÜM AÇIKLAMALARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



Spor Arena Youtube kanalına abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın! İyi seyirler...

İşte Mahmut Uslu röportajından öne çıkanlar:

Haberin Devamı

Yönetici olmadan da Fenerbahçe’yi takip etmeye devam ediyor musunuz?

Taraftar Mahmut Uslu olarak üç senedir üzüntü içinde Fenerbahçe’nin maçlarını izlemeye devam ediyorum.

Önceki Fenerbahçe ile şimdiki Fenerbahçe arasındaki fark ne?

Şu ana kadar hiç konuşmak istememiştik çünkü bıraktığımız Fenerbahçe ile şimdiki Fenerbahçe arasında çok büyük farklar var. Fenerbahçe özellikle sportif anlamda kadın basketbol ve kadın voleybol dışındaki birçok branşta iyi neticeler almadı, bu duruma üzülüyorum. Ayrıca kulüpte manevi olarak çok büyük değişiklikler olduğunu hissediyorum.

Fenerbahçe’nin özellikle son dönemde saha içindeki durumunu, futbolunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sayın Başkan Ali Koç, bizim için “kumpas kuruyorlar ve köşede bekliyorlar” diyor. Bu kişiler kim merak ediyorum. Fenerbahçe’nin hala şampiyonluk şansı var ve önemli olan takımı toparlayıp bazı yanlışları düzeltebilmek.

“Fenerbahçe’nin Kalesi Kadıköy” tanımlaması kimsenin karşı çıkmadığı bir ifadeydi, ancak geçen sezon iç sahada 8 mağlubiyet, bu sezon Avrupa Ligi’ndeki 2 maçta galibiyet yok ve en son Alanyaspor yenilgisi. Kadıköy artık büyüsünü kaybetti mi?

Bizim dönemimizde de Kadıköy’de maçlar kaybedildi ama şampiyon olmak istiyorsanız evinizde maç kaybetmeyeceksiniz. Özellikle Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi önemli rakiplerimize Kadıköy’de kaybetmek insanı üzüyor. Ligde kazalar olabiliyor ama dediğiniz doğru ve çok üzücü.

Haberin Devamı

Taraftar profilinin, yaklaşımının değiştiğine yönelik görüşler var, sizce Kadıköy atmosferinde değişim var mı?

Sahayı koklamak gerekiyor. Maçlara gitmiyorum ama önümüzdeki dönem gitmeyi düşünüyorum. İnsanlar sokakta “halimiz ne olacak?” dediğinde olay oluyor. Stattakilerin çoğu arkadaşımız, biz gittiğimizde onlar yine toplanacak. Yönetici olarak sevilen insanlardan birisi olduğumu düşünüyorum. Fenerbahçe için maddi ve manevi karşılıksız çok önemli işler yaptık.

“VİTOR PEREİRA GELDİĞİ GÜN GERİ DÖNECEKTİ”

Haberin Devamı

Emre Belözoğlu Fenerbahçe ile 10 maçta 7 galibiyet almıştı. Devam edilmedi ve Vitor Pereira tercih edildi. Bu kararı Pereira’nın geldiği gün olan 2 Temmuz’da olumlu karşıladınız mı?

Vitor Pereira’nın yeniden gelişini hiç olumlu karşılamadım. Pereira’nın kendisi biliyor, biz tanımıyorduk onu İtalyan menajer Terraneo getirmişti. Pereira geldiği ilk gün geri dönecekti ama devam etti. Kalite oyuncularla problemi olan birisi ve ben hoş karşılamadım. Kimse kimseyi aldatmasın, Fenerbahçe’de belirli seviyede çok oyuncu var ama Mesul Özil gibi çok kaliteli oyuncu yok.

Haberin Devamı

Başkan Ali Koç: “Bu takım şampiyon olacak…” iddiasında. Fenerbahçe bu sezon mutlu sona ulaşabilecek mi?

İnsanlar “Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon” diye bağırıyor biz inanıyoruz. Son üç seneye bakıldığında çok ümidim yok ama Fenerbahçe’nin şampiyon olmasını istiyorum. 3.5 yaşındaki torunumun Fenerbahçeli olmasını istiyorum ama galibiyet almazsanız ve başarılı olmazsanız çocuklar çok çabuk uzaklaşır.

Fenerbahçe taraftarı kulübe sahip çıkarsa ve bizim yönetimimize yapılanlar yapılmazsa şampiyon olma şansımız yine yüksek. Şunu görmek lazım, Ali Koç geldi ve 2. başkan olarak aldığı insanlar, içerden ihanet edermiş gibi “621 milyon Euro borç var yalan söylüyorlar” dedi. Bizim söylediklerimiz dışında bir borcumuz yoktu. bununla ilgili yazılı açıklama yaptık. Fenerbahçeliler Burhan Karaçam’a mı inanacak yoksa Mahmut Uslu’ya mı!

Haberin Devamı

“GELE GELE BUNLAR GELDİ! BAKASETAS’I NEDEN ALMADINIZ?”

Aziz Yıldırım. Ali Koç’a seslenerek, “Darmstadt'tan Serdar Dursun almak sana yakışmaz. Real Madridli Ramos boşta, Marcelo boşta, Benzema'yı al. Git Roma'dan Dzeko'yu al” ifadelerini kullanmıştı. Fenerbahçe’nin “fırsat transferleri” denilen Berisha, Rossi gibi isimleri ve transfer politikasını nasıl yorumluyorsunuz?

Bu isimlerin hiçbiri fırsat transferi değil. Alanyaspor’dan Trabzonspor’a giden Bakasetas’ı neden almadınız? Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu çok iyi Fenerbahçelidir ve Fenerbahçe Derneği’nin eski başkanıdır. Bizim de yanlış transferlerimiz oldu. Dünyanın en iyi forvetlerinden Van Persie’yi aldık, 10-15 gol attı ve hafif sakat çıktı. Hatalarımız oldu ama birçok doğrumuz da oldu. Aziz Yıldırım için “futboldan anlamaz” diyorlardı ama anlıyor. Fenerbahçe hala Aziz Yıldırım’ın bıraktıkları ile devam ediyor. Ali Koç’un kulübe koyduğu hiçbir çivi yok. Gebze’nin yukarısında 12 tane araziyi değerlendirecektik ama hala yapılmadı, merak ediyorum. Ali Koç ilk geldiğinde Barcelona formaları havada uçuşuyordu ve ümitlenmiştik. “Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon” denildi, çok önemli oyuncular gelecek sandık ama gele gele bunlar geldi.

Van Persie-Vitor Pereira gerginliği benzerinin yine hoca ve Mesut Özil arasında yaşandığını düşünüyor musunuz?

Bilgim yok ama bizim dönemimizde Aziz Yıldırım başkanlığında bu sorunları çözdük. Mesut Özil çok önemli bir oyuncu ve kalitesini belli etti. Geçen seneye göre fark var, sistem değişikliğini mi istemiyor diye bakmak lazım. Çünkü Pereira’nın sisteminde kenarlarda oynayanların adeta “Superman” olması lazım. Biz yine inancımızı hiçbir zaman kaybetmeyiz, çok ikinci olduk ve nasıl olduğumuzu iyi biliyoruz.

“BİZ OLSAYDIK GÖKHAN GÖNÜL VE CANER ERKİN KULÜBE DÖNEMEZDİ”

Gökhan Gönül ve Caner Erkin gibi iki simge ismin Beşiktaş’a gitmeleri, geçen sezon Fenerbahçe’ye dönmeleri ve sezon başında yeniden ayrılmaları… Bu döngü için ne dersiniz?

Aziz Yıldırım ve yönetimi görevde olsaydı sağ bek (Gökhan Gönül) Fenerbahçe’ye gelemezdi. Öbürü ise (Caner Erkin) özellikle Beşiktaş maçında Fenerbahçe’ye yanlışlar yaptı. O yüzden biz olsaydık kulübe dönemezdi.

“FENERBAHÇE İÇİN SERVETİMİZDEN YÜZDE 10 KAYIP YAŞADIK”

Ali Koç, Aziz Yıldırım ve yönetimi hakkında kötü sonuçlara/başarısızlığa sevindikleri yönünde iddialarda bulunmuştu. Olağan genel kurulda ‘Sivas maçında sevindiniz mi üzüldünüz mü’ şeklinde bir ifadesi var. Bu sözleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Normalde başka türlü bir cevap verirdim ama cevabım kamuoyuna yansıyacağı için sansürleyeyim. Böyle bir şeyi düşünmek ve söylemek nasıl bir şeydir anlayamıyorum. Fenerbahçe’nin başarısızlığına nasıl sevinelim. Aziz Yıldırım’ın kulübe neler verdiğini, çocuklarının bile mezuniyet törenine gitmeyip çalıştığını herkes biliyor. Fenerbahçe için 6-7 yönetici arkadaşımızla beraber servetimizden yüzde 10 kayıp yaşamışızdır. Şu an olduğu gibi sadece başkan (Ali Koç) vermezdi. Bizim dönemimizde hem Aziz Yıldırım hem de yöneticilerin çoğu verirdi. Ali Koç bunları biliyor, bizim Ali Koç başarısız olsun ve gitsin gibi bir imajımız yok. Tam tersi Ali Koç başarılı olsun ve devam etsin. Bunu nasıl düşünebiliyor, etrafındakiler neler söylüyor anlayamıyorum. Aziz Yıldırım karakterindeki bir insan bunu yapmaz.

“AZİZ YILDIRIM KAÇAR MI!”

Ali Koç’a “başarılı olamazsan gidersin” dedi. Başarılı olmak için yol belli, kulübüne sahip çıkacaksın ve iyi oyuncular alacaksın. Takımı uçak yerine otobüste yollarsan bu imaj kötüdür. Bizim Fenerbahçeliler olarak birleşip başarıya odaklanmamız lazım, mühim olan herkesi birleştirebilmek.

Seçimden sonra “Aziz Yıldırım kaçtı” dediler. Bu adam kaçar mı! Kendisini hapse götürecek özel uçağı tutup Türkiye’ye geliyor. Aziz Yıldırım seçim günü akşama kadar statta çalıştı.

“ALİ KOÇ’A YALVARDIM…”

Sayın Ali Koç birçok kere Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu durumun büyük ölçüde önceki yönetimin bıraktığı mali tablodan kaynaklandığını belirtiyor. Mevcut tabloda Aziz Yıldırım yönetiminin payı nedir?

2011’de 3 Temmuz faciasını yaşayan bir kulübüz. Başka kulüpler olsa ayakta bile kalamazdı. Ondan sonraki yönetimde ne Ali Koç vardı ne de Nihat Özdemir. Ömer Temelli’nin evinde Ali Koç’a bizzat yalvardım. “Gel ikinci başkan ol sonra sen başkan olursun” dedim. Biz 150 milyon euro para koymayı düşündük çünkü kulübün dönemeyeceğini hissettik. Şimdi ise kolay, Bankalar Birliği ile anlaşma yaptılar ve paraları çekip kullanıyorlar.

-Ali Koç ve yönetimini nasıl buluyorsunuz, yönetimsel anlamda hataları ve doğruları neler?

Ali Koç Yönetimi’nden iki sene içinde iki tane ikinci başkan ayrılmışsa yönetimde yanlışlıklar var gibi görünüyor. Kongrelere ve divan toplantılarına gitmiyoruz ama artık yavaş yavaş gideceğiz. Basketbolda saha içi dört adet kombine yerim vardı ama hakkımı vermediler. Maalesef benim getirdiğim başkan yardımcısı kombinelerimi vermek istemedi. Ali Koç’un özel asistanına söyledim o bile şaşırdı. Şu an basketbol maçlarını izlemeye gidemiyorum. Futbol maçlarına ise bazı nedenlerle gitmiyorum.

Trabzonspor maçından sonra Başkan Ali Koç, “Büyük resmi görün ve kenetlenin” dedi. TFF-MHK üzerinden dönen tartışmalar var. Bu konuda yönetim tavrının nasıl olması gerektiğini düşünüyorsunuz?

Bütün kulüpler hakemlerden dertli olur. Şahsen 110 bin lira ceza ödemiştim, sebebi hakemler ve federasyonların yanlış tutumlarıydı. Şampiyonluğu kaybettiğimiz Galatasaray maçları var. Hakem Bülent Yıldırım önündeki yüzde yüzlük penaltı pozisyonlarını vermedi ve şampiyonluğumuz gitti. Hakemlerden en çok dertli Fenerbahçe’dir. Bu yüzden Ali Koç dertlendiği zaman biz filmi görüyoruz. Fenerbahçeli olmak demek ızdırap demektir. Nihat Özdemir hariç o dönemlerde federasyon başkanlarından hiçbiri Fenerbahçeli olmadı. Federasyonda yöneticiler önemlidir ama başkan farklıdır. Biz Aziz Yıldırım döneminde en demokratik yönetimdik ama başkan ne derse o olurdu.

“TERRANEO VE PEREİRA ÜÇKAĞIT YAPMAYA ÇALIŞTI”

Kendi yöneticiliğiniz döneminde yanlış bulduğunuz veya eleştirdiğiniz kararlar mutlaka olmuştur, bunu yanlış yaptık dediğiniz neler oldu?

Kendimi işlere fazla kaptırmışım. Fenerbahçe’ye hem ben hem de arkadaşlarım hayatını verdi. Fenerbahçe boşuna bu günlere gelmedi. Vitor Pereira, "Kulüpte herhangi biri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünmemeli. Biz bu turnuvayı kazanacak seviyede değiliz” dedi. Biz olsaydık Pereira’yı bu sözlerden sonra atardık! Demek ki Fenerbahçe’yi o gözle görüyorlar, Fenerbahçe büyük kulüptür. Pereira ilk geldiğinde Terraneo ile birlikte üçkağıt yapmaya çalıştı. Ayrıca yönetim olarak Emre Belözoğlu’nun kalmasını istemiştik. Vitor Pereira önce onay verdi sonra kıvırdı. Emre Belözoğlu kalsaydı şampiyonduk. Emre’nin gidişinde hem Terraneo hem de Pereira’nın günahı var.

Aziz Yıldırım'a yakın birisi olarak kendisiyle konuştunuz mu, bu sezonki gidişat ve oynanan futbolu nasıl yorumluyor?

Fenerbahçe’yi çok konuşmuyoruz bazen maç seyrediyoruz. Her hafta yemekte buluşuyoruz, ekip olarak hep beraberiz. Aziz Yıldırım ile 19 yıl beraber olduk. Aslında bu ekibin içinde Ali Koç vardı ama ayrıldı ve üstüne seçim oldu. Saygı ve kibre dikkat etmek lazım.

“AZİZ YILDIRIM ADAY OLMAYI DÜŞÜNMÜYOR”

Bir sonraki seçim döneminde destek vereceğiniz yönetim anlayışı veya kişi var mı?

Başkan Aziz Yıldırım kendisi adına konuşabilir ama biz bir gün bile düşünmedik. Kulüp yöneticiliği hep kendinden verdiğin bir şeydir. Biz bir ekibiz ve ekibimizden birisi adaylığa soyunursa yardımcı oluruz. Ancak bizim arkadaşlarımızdan kimse böyle bir şey düşünmüyor. Aziz Yıldırım’ın adaylığı düşünmediğini çok iyi biliyorum ama onun adına yorum yapamam. Ali Koç’un kendisine kumpas yaptığımızı söylediği iddialara gülüyoruz. Ali Koç hayali düşman yaratmasın. İşlerini konsantre olup F.Bahçe’yi şampiyon yapsın. Gerçekten bir düşman varsa söylesinler biz yok ederiz. Biz Fenerbahçeliyiz ve başka bir şey tanımayız.