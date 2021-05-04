Fenerbahçe - Erzurumspor maçı sonrası spor yazarları görüşleri! Tümer Metin'den Emre Belözoğlu'na: O futbolcuyla olmaz

İLKER YASİN: 14 DAKİKADA SONA EREN MAÇ

Şampiyon olamayacağına inanmış bir F.Bahçe ile kümeden düşeceğine inanmış Erzurum’un maçıydı. Alanya’da 2 puan bırakıldığında şampiyonluk umutları törpülenmişti. Beşiktaş’ın Hatay önündeki 7-0’lık galibiyeti ile umutlar iyice azalmıştı.

Yetenek maç kazandırır. Zeka ve takım ruhu şampiyon yapar. Tam 30 hafta takım ruhu olmadan ve sorunun kaynağına inemeyen teknik direktör yönetiminde aslında kaybedilen şampiyonluktu. Yönetimindeki 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Emre Belözoğlu’nu gelecekteki teknik sorumlu olarak lanse edenler çoğunlukta. Bana sorarsanız yanlış olur. Yönetmek bugüne, liderlik geleceğe yöneliktir. Ve F.Bahçe Emre ile devam kararı alırsa F.Bahçe’nin geleceği de Emre’nin liderliği de tartışılır.

HAKEMLERiN DE ETKiSi VAR!

Evindeki Başakşehir yenilgisi sonrasında kümede kalma umutları, F.Bahçe’nin şampiyonluk umutları kadar azalmış Erzurum dünkü yenilgi ile aslında Süper Lig’e veda etti. Bu vedada hakem Mete Kalkavan’ın ve VAR’daki yardımcılarının da rolü var. Penaltıda kasıt temel unsur ve mesafe çok önemli. Daha maçın başında Gökhan’ın göğsünden sekip 30 cm uzaklıktaki koluna temas eden toptan VAR’ın ve Kalkavan’ın penaltı çıkarması ile Sosa perdeyi açtı. Zaten sıfıra yakın konsantrasyonla maça başlayan konuk takımı bitirdi bu gol. Erzurum’un dağılmış hali Valencia ve Pelkas’a 14 dakika içinde golleri getirdi.

EMRE iÇERi GiTMEMELiYDi

Zorlama konsantrasyon olmaz. Erzurum kazanamayacağını bildiği maçı kaybetti. Böyle bir Erzurum karşısında Mesut daha etkili, Sosa baskısız oyunda rahat, Mert Hakan ve İrfan Can da antrenman maçında gibiydiler. Geçen yıl saha kenarında hakemin Ozan’a gösterdiği kırmızı karta tepki olarak oturduğu sandalyeyi sahaya fırlatan ve sarı kart gören Belözoğlu, yaşı, kariyeri ve beklentilerine uygun davranışları F.Bahçe başında kaldığı müddetçe sergilemeli. Ve bitime dün olduğu gibi 3 dakika kala soyunma odasına dönmemeli.

iSLAM ÇUPi BUNU KASTETMEDi

Dün F.Bahçe’nin 114. kuruluş yıldönümüydü. Yürekten kutlarız F. Bahçe camiasını. Rahmetli İslam Çupi “F.Bahçe’nin büyüklüğü ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz” derken dün 3-1 öne geçtiği maçta lakayıt tavırlarıyla sayısız gol kaçıran ve Erzurum’a 2. ve 3. gol şansını veren F.Bahçe’yi kastetmiyordu herhalde.

Dünkü maç istedikleri hedef için umutları çok azalmış 2 takımın 14 dakikalık mücadelesiydi ve de 14 dakikada bitti.









TÜMER METİN: TISSERAND İLE OLMAZ BU OYUN



Fenerbahçe'de Emre hoca kalacaksa ve önümüzdeki sezon da bu oyun oynanacaksa artık Dünya piyasasında parayı artık stoperler alıyor. Eskiden sadece santraforlara 10 numaralara veriyorlardı. Niye veriyorlar bu parayı? Bir felsefeyi, bir oyunu oynayabilmek için. Fenerbahçe'de Szalai tamam ama yanına bu oyunu ifade edebilecek, bu oyunu oynarken takıma güven verebilecek birisini seçmesi lazım. Emre hoca oyunu okur, içini dışını bilir. Tisserand ile de olmaz bu oyun. O tip oyuncu değil. Parayı vermen gerekiyor bu oyunu oynamak için. Akıllı, agresif ve pozisyon bilgisi olacak. Yaşı da önemli değil

"BENCE SOSA OYNAMALI AMA..."



Belki bu formasyonda bu tercihle Gustavo'da Sosa performansı da görebiliriz belki. Bence Sosa oynamalı ama Gustavo da aynı performansı verebilir. Mesut'un ayağına atarsın, Samuel'in önüne atmak zorundasın. İrfan'ın ayağına atarsın, Pelkas'a Mert'e atarsın. Gustavo bu oyuncularla oynamadı. Solda Thiam, sağda başka biri. Gustavo'yu anlatırken orayı süpüren olarak düşünüyoruz.



TOLGAY ZENGİN: SENEYE ÇOK FARKLI OLABİLİR

Fenerbahçe daha ofansifleşti ve daha çok topu ayağında tutan bir takım oldu. Fenerbahçe daha fazla orta saha oyuncusuyla oyunu oturtuyor. Daha fazla hücum oyuncusuyla daha iyi hücum yaparım noktasına getirilmedi ve topu çabuk kaybedince sıkıntı yaşıyordu Fenerbahçe, onu çözdü. Fenerbahçe topu ayağa aldığında oynayabilen bir takım, Kasımpaşa maçında da sıkıntısı çekilmişti, Alanya ve bu maçta da çekti. Topsuz oyun çok önemli. Elinizde iyi oyuncular varsa biraz da top rakipteyken oyununuza bakmanız gerekiyor. Bu omurgada belki şu anda o yok ama bu anlayışla seneye çok farklı bir oyun çıkabilir.



