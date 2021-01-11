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GeriFutbol Fenerbahçe Erzurumspor maçı sonrası Caner Erkin: ''Önümüzü kesemezler''
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Futbol
Haber Giriş: 11.01.2021 - 18:21 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Erzurumspor maçı sonrası Caner Erkin: ''Önümüzü kesemezler''

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Fenerbahçe Erzurumspor maçı sonrası Caner Erkin: ''Önümüzü kesemezler''
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Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u 3-0 yendiği maçın ardından Caner Erkin açıklamalarda bulundu ve yayıncı kuruluş hakkında konuştu.

Caner Erkin'in maç sonu açıklamaları şu şekilde;

Sezon başından beri yayıncı kuruluş tarafından Fenerbahçe camiası üzerine oynanan oyunlar var. Saçma şeyler yapılıyor. Artık bunlar bardağı taşırdı. Bizim önümüzü kimse kesemez. Fenerbahçe büyük camiadır. Şampiyonlukla bunu herkese göstereceğiz.

Fenerbahçe Erzurumspor maçı sonrası Caner Erkin: Önümüzü kesemezler

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