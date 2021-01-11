Fenerbahçe Erzurumspor maçı sonrası Caner Erkin: ''Önümüzü kesemezler''
Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u 3-0 yendiği maçın ardından Caner Erkin açıklamalarda bulundu ve yayıncı kuruluş hakkında konuştu.
Caner Erkin'in maç sonu açıklamaları şu şekilde;
Sezon başından beri yayıncı kuruluş tarafından Fenerbahçe camiası üzerine oynanan oyunlar var. Saçma şeyler yapılıyor. Artık bunlar bardağı taşırdı. Bizim önümüzü kimse kesemez. Fenerbahçe büyük camiadır. Şampiyonlukla bunu herkese göstereceğiz.
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