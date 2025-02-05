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Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Fenerbahçe Erzurumspor maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

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#Ziraat Türkiye Kupası#Fenerbahçe Erzurumspor FK#Fenerbahçe Erzurumspor FK Maç Kadrosu
Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ZTK Fenerbahçe Erzurumspor maçı hangi kanalda İşte muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 09:57

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Fenerbahçe Erzurumspor FK maç kadrosu ve canlı yayın bilgileri taraftarlar tarafından merak ediliyor. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve Samet Özkul üstlenecek. Mücadelede dördüncü hakem olarak Mehmet Ali Özer görev alacak. Peki, Fenerbahçe Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Erzurumspor FK muhtemel 11'ler

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında bugün Erzurumspor FK'yi konuk edecek. İlk maçında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, grupta 3 puanı bulunan 3 takımdan birisi. Gruptaki ilk maçında sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilen Erzurumspor FK'nin ise henüz puanı bulunmuyor. Peki, Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Fenerbahçe Erzurumspor maçı hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Erzurumspor FK canlı izle bilgisi

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

5 Şubat Çarşamba günü Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ZTK Fenerbahçe Erzurumspor maçı hangi kanalda İşte muhtemel 11ler

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Kadroda rotasyon

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Erzurumspor FK karşısında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak.

Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların bu mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Osman Ertuğrul, Carlos, Çağlar, Yusuf, Osayi, Levent, İsmail, Mert Hakan, Talisca, Cenk, En-Nesyri

Erzurumspor FK: Ataberk, Orhan, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Roshi, Azubuike, Sefa, Giorbelidze, Furkan, Eren, Koray

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#Ziraat Türkiye Kupası#Fenerbahçe Erzurumspor FK#Fenerbahçe Erzurumspor FK Maç Kadrosu

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